بعد قرار البنك المركزي .. حد السحب اليومي من البنوك وماكينات ATM وإنستاباي

ما حد السحب اليومي من البنوك وماكينات ATM وإنستاباي ؟ سؤال يطرحه كثير من المواطنين مستخدمي تطبيق إنستاباي التابع لـ البنك المركزي المصري، وكذلك مستخدمي ماكينات ATM ، بعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة، إذ يكثر استخدام ماكينات الصراف الآلي وتطبيق إنستاباي للسحب أو التحويل.

حد السحب اليومي من البنوك وماكينات ATM وإنستاباي

البنك المركزي المصري وضع ضوابط السحب اليومي من البنوك أو من خلال ماكينات الصراف الآلى، وكذلك حدود السحب من تطبيق إنستاباي، لتنظيم عملية الصرف والحفاظ على الاحتياطي النقدي في البنوك؛ لتحقيق التوازن في السوق المصرفية.

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حد السحب اليومي من البنوك

البنك المركزي المصري قرر في أبريل من العام الماضي زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية إلى 250 ألف جنيه، بدلًا من 150 ألفًا، و30 ألفًا من ماكينات الصراف الآلي بدلًا من 20 ألفًا، تيسيرًا على المتعاملين مع البنوك.

تبقى رسوم سحب المال مجانية، إذا سحب العميل من ماكينة الصراف الآلي التابعة للبنك مصدر البطاقة.

الحد الأقصى للمعاملات اليومية

تتيح ماكينات الصراف الآلي إمكانية السحب والإيداع على مدار الـ24 ساعة، وهناك حد أقصى للسحب النقدي يوميًا الذي يصل إلى 30 ألف جنيه مصري.

حد السحب من تطبيق إنستاباي

يمكن للمواطنين السحب من خلال تطبيق «إنستاباي»، وذلك عبر الحساب البنكي الذي يتم تسجيله على التطبيق.

وتختلف حدود السحب من التطبيق بين الحد الأقصى للسحب في المعاملة الواحدة، والذي يصل إلى 70 ألف جنيه، والحد الأقصى للمعاملات في اليوم، والذي بلغ 120 ألف جنيه.

قرار البنك المركزي المصري

كان قد أعلن البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الثاني الذي انعقد أمس الخميس الموافق 17 أبريل الماضي، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار يصل لنحو 225 نقطة أساس، ويمثل ذلك التخفيض الأول منذ 53 شهرًا.

بموجب هذا القرار، انخفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة لنحو 25%، وبينما تراجع سعر الإقراض لنحو 26%، في حين تم تثبيت سعر العملية الرئيسية عند 25.50%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم لنحو 25.50%.