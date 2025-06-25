مفاجأة.. نادِ عربي يسعى للتعاقد مع نجم الأهلي

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة نادي العربي القطري في التعاقد مع الفلسطيني وسام أبو علي، نجم فريق الأهلي.

ووفقًا لصحيفة “الراية” القطرية فإن النادي العربي تحركاته النشطة على صعيد الانتقالات الصيفية، حيث بات أحد أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي نجم الأهلي المصري، في محاولة لتعزيز خط هجومه بصفقة هجومية قوية، وسط منافسة محتدمة من أندية عربية وأوروبية.

وأشارت إلى أنه يأتي اهتمام العربي بأبو علي بعد التألق اللافت الذي قدمه اللاعب مع الأهلي ولاسيما خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية الحالية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أثبت مهارات فنية مميزة وقدرة تهديفية عالية، ما جعله هدفا محوريا في سوق الانتقالات الصيفية.

عروض كبرى لنجم الأهلي

وفي هذا الإطار، تقدمت إدارة العربي بعرض رسمي لضم أبوعلي، لتكون بذلك من بين الأندية الخليجية التي دخلت المنافسة بقوة، في ظل وجود عروض أخرى بارزة، منها عرض من نادي نيويورك ريد بولز الأمريكي بقيمة تصل إلى 6 ملايين دولار، بالإضافة إلى اهتمام من أحد أندية الدوري الألماني.

إلى جانب اهتمامه بصفقة أبوعلي، نجح العربي في تعزيز صفوفه بالفعل بعدد من التدعيمات المميزة التي تعكس طموحه.