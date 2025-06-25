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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بروتوكول تعاون جديد بين وزارة الشباب والبنك الأهلي المصري

خلال التوقيع
خلال التوقيع
محمد يحيي

وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة بهدف تعزيز الشمول المالي وتوفير الخدمات المصرفية داخل مراكز الشباب في مختلف أنحاء الجمهورية.

 وحضر التوقيع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وهيثم زكي رئيس قطاع القنوات البديلة بالبنك الأهلي المصري واللواء ايهاب بشير الوكيل الدائم لوزارة الشباب والرياضة،وفرق العمل من الجانبين.

ويستهدف البروتوكول تنفيذ استراتيجية شاملة تستهدف توسيع نطاق الخدمات البنكية في عدد من مراكز الشباب.

وعقب التوقيع صرّح الدكتور أشرف صبحي بأن هذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية الوزارة نحو تطوير البنية التحتية لمراكز الشباب وتحويلها إلى مراكز إنتاجية وخدمية تدعم المجتمعات المحلية وتوفر موارد ذاتية مستدامة.

وقال وزير الشباب والرياضة، إننا نواصل بناء شراكات نوعية تسهم في رفع كفاءة مراكز الشباب ودعم دورها التنموي والخدمي، والبروتوكول مع البنك الأهلي المصري يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين القطاعين الحكومي والمصرفي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، نعيد تعريف دور مراكز الشباب لتكون منصات متعددة الخدمات، تقدم خدمات ثقافية ورياضية واجتماعية واقتصادية، وتحقق موارد ذاتية مستدامة، مشيرًا نؤمن أن هذه الخطوة تسهم في تحقيق التكامل الخدمي داخل مراكز الشباب، وتلبي احتياجات الجمهور بطريقة حضارية وعملية.

ومن جانبه أعرب كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري عن اعتزاز البنك بتوقيع هذا البروتوكول الذي يأتي استكمالًا لسلسلة من الشراكات الاستراتيجية الناجحة مع مؤسسات الدولة ووزارة الشباب والرياضة والتي تعد شريكًا للبنك في تنفيذ مستهدفات الشمول المالي والتحول الرقمي، من خلال الوصول بشبكة الخدمات المصرفية إلى الفئات العمرية الأصغر، وخاصة في المحافظات والمناطق النائية.

مؤكدا على أن البنك يواصل تنفيذ خطة طموحة تهدف إلى تعزيز الوجود البنكي في مختلف أنحاء الجمهورية عبر ماكينات الصراف الآلي والقنوات البديلة وهو ما يواكب التحولات التكنولوجية ويسهم في دمج شرائح جديدة في المنظومة المصرفية خاصة فئة الشباب التي تمثل العمود الفقري لمستقبل التنمية في مصر

وأضاف سوس أن البنك الأهلي المصري يواصل العمل على تنفيذ هذا البروتوكول وفق أعلى معايير الجودة والتشغيل بما يسهم في تمكين المواطنين من الاستفادة من خدمات مصرفية متطورة وآمنة ويعزز من جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي من خلال تقديم حلول مصرفية حديثة وآمنة تسهم في تحسين جودة حياة المواطن، مؤكدا على أن البنك سيلتزم بتركيب وتشغيل ماكينات صراف آلي عالية الكفاءة داخل مراكز الشباب مع توفير خدمات الصيانة والتأمين بشكل دائم بما يضمن تجربة مصرفية متكاملة وآمنة للمستخدمين.

  تجدر الإشارة إلى أن هذا البروتوكول يعد استكمالا للتعاون المثمر الذي انطلق بين الوزارة والبنك منذ عام 2021والذي أثبت فاعليته في تحسين البنية التحتية المالية داخل مراكز الشباب وتقديم خدمات مصرفية متطورة للمواطنين واستثمارا للنتائج الإيجابية التي تحققت خلال المرحلة الأولى وهو ما حفّز الطرفين على المضي قدمًا نحو تعزيز التعاون وتوسيع نطاقه الجغرافي والفني بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ومبادئ الشمول المالي التي تتبناها الدولة.

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