أسواق المال تبدأ رقمنة خدماتها لدعم الاستثمار في مصر

تعتزم شركة مصر للمقاصة و الايداع والقيد التابعة لهيئة سوق المال؛ رفع كفاءة الخدمات التقنية والتكنولوجية بما ينعكس على استكمال عمليات تأمين بيانات العملاء واستمرار إجراءات التحول الرقمي وتوسيع عمليات تحويل الأرباح و مستحقات المساهمين من بينها كوبانات الأسهم المتعلقة بعمليات التسوية.

جاء ذلك خلال استعراض نتائج الجمعية العمومية عن العام المالي الماضي؛ بحضور أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية و الدكتور خالد سري صيام، رئيس الشركة و المهندس هشام مبروك، العضو المنتدب، وممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

بلغت نسبة حضور المساهمين لعرض فعاليات الجمعية العمومية بنسبة 63.3% للمصادقة علي نشاط الشركة.

وفقا لاجراءات الشركة والتي تعتزم تطوير تطبيقها الإلكتروني تحت عنوان " إيجيبت كلير" لتيسير عمليات اصدار الأوراق ونقلها إلكترونيا دون حاجة العميل للتوجه لفروع الشركة خصوصا مع وصول عدد المسجلين في التطبيق لنحو 1200 عميل.

وتعكف الشركة في الوقت الحالي للعمل لقيد صناديق الاستثمار جنبا لجنب مع صناديق الاسهم، بالإضافة إلي لتخصيص 380 مليون جنيه مخصصات صندوق ضمان التسويات لمواجهة المخاطر بالاضافة لتجنيب نفس المبلغ مع صندوق حماية المستثمر؛ لمواجهة أي اجراءات مخاطر يتعرض لها الصندوق.

وعلي سياق متصل تعتزم الشركة نقل مقرها للعاصمة الادارية الجديدة بحلول الربع الأخير من العام 2026 بالإضافة للتفكير في الوقت الحالي للانتقال لمقر مؤقت لمدة 3 سنوات مع تقليل النفقات .

وسجل صافي أرباح صندوق التسويات زيادة 145.241 مليون جنيه علي أساس سنوي لتسجل 253.451 مليون جنيه في نهاية الماضي.

وصعدت ارباح نشاط الايداع والقيد المركزي نحو 1.436 مليار جنيه في نهاية العامل الماضي مقابل 1.312 مليار جنيه في العام السابق له.