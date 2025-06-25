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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تشتري عربية ايه مستعملة بـ 450 ألف جنيه

تشتري عربية ايه مستعملة
تشتري عربية ايه مستعملة
إبراهيم القادري

يتوافر بسوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في شرائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءه تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، كيا سيفيا، وأوبل كورسا، وبيجو 208، وتويوتا ياريس، وسوزوكي سياز .

كيا سيفيا موديل 2001

تنقل قوة سيارة كيا سيفيا موديل 2001 من المحرك إلى العجلات من خلال علبة تروس مانيوال، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 197 ألف/كم، وتباع السيارة باللون النبيتي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

كيا سيفيا موديل 2001

تباع سيارة كيا سيفيا موديل 2001 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 230 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

أوبل كورسا موديل 2004

تستمد سيارة أوبل كورسا موديل 2004 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومقترن بها علبة تروس مانيوال، تمكنت من قطع مسافة 200 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

أوبل كورسا موديل 2004

تتوافر سيارة أوبل كورسا موديل 2004 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 220 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

بيجو 208 موديل 2015

تمكنت سيارة بيجو 208 موديل 2015 من قطع مسافة 844 ألف/كم، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتباع السيارة باللون الأسود، وبها رخصة سارية، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

بيجو 208 موديل 2015

يبلغ سعر سيارة بيجو 208 موديل 2015 في سوق السيارات المصري للمستعمل 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تويوتا ياريس موديل 2008

تباع سيارة تويوتا ياريس موديل 2008 باللون الرمادي، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 115 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تويوتا ياريس موديل 2008

سعر سيارة تويوتا ياريس موديل 2008 يصل إلى 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوزوكي سياز موديل 2015

تحصل سيارة سوزوكي سياز موديل 2015 على قوتها من محرك سعة 1400 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 285 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سوزوكي سياز موديل 2015

تأتى سيارة سوزوكي سياز موديل 2015 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات المستعملة كيا سيفيا موديل 2001 سوزوكي سياز تويوتا ياريس موديل 2008 أوبل كورسا موديل 2004

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