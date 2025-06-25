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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مصر تشارك في أكبر قمة اقتصادية بالصين.. أبو العينين: نعتز بالشراكة الاستراتيجية مع الجانب الصيني.. ولدينا بيئة استثمار آمنة وفرص واعدة وإمكانيـات هائلة للنمو والتوسع

النائب محمد أبو العينين يلقي كلمة مصر أمام قمـة تشينغـداو بالصين
النائب محمد أبو العينين يلقي كلمة مصر أمام قمـة تشينغـداو بالصين
أحمد سالم

أبو العينين أمام قمـة تشينغـداو للشركـات المتعـددة الجنسيـات:  

  • الحضارة المصرية والصينية أعظم حضارتين في التاريخ 
  • الحضارة الصينية العريقة نهر متدفق من الإبداع والابتكار عبر التاريخ
  • مصر تفتـح ذراعيهـا للاستثمـار وتسابـق الزمــن لبنــاء جمهوريـة جديدة فـي عهـد الرئـيس السيـسي
  • الشراكة المصرية الصينية تُبنى على المصالح المشتركة وتعظيم القيمة المضافة
  • مصر منصة عالمية للصين للإنتاج والتصدير لأكثر من 2 مليار مستهلك فى أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط 
  • نتطلع الى التعاون مع المناطق الصناعية في الصين وبحث إقامة سلاسل للإمداد بين البلدين

أعرب النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب عن سعادته بالمشاركة في قمـة تشينغـداو للشركـات المتعـددة الجنسيـات Qingdao Multinationals Summit بالصين ممثلا عن مصر، وامتنانه لدعوتـه للمشاركــة فــي هــذا المنتـدى رفيـع المستــوى والذي يجمع أبرز قادة الأعمال والاقتصاد من مختلف أنحاء العالم، ويشكـل منصـة حيويـة لتبـادل الأفكـار وبنـاء شراكـات ناجحة.

وتوجه النائب محمد أبو العينين، بالتحية إلى جمهورية الصين الشعبية، حكومة وشعباً، وإلى حكومة Shandong Province على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، وعلى التنظيم الرائع لهذا الحدث العالمي.

وخلال كلمته التي ألقاها في القمة رفيعة المستوى، أكد أبو العينين أنه من العظيم أن يلتقي أصحاب أقدم وأعظم حضارتين في التاريخ.. الحضارية المصرية والحضارة الصينية، من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي.

وقال إن الحضارة الصينية العريقة، هي نهر متدفق من الإبداع والابتكار عبر التاريخ، واليوم تقود ثورة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأخضر، وها هي مصر صاحبة أكبر إرث حضاري عبر التاريخ، الذي قدم العلم والفــن والعمــارة، تفتـح ذراعيهـا للاستثمـار وتسابـق الزمــن لبنــاء جمهوريــة جديــــدة فـي عهـد الرئـيس عبـد الفتـاح السيـسي.

وأكد أبو العينين أن مصر تعتز بالشراكة الاستراتيجية مع الصين، شريكنا التجاري الأول، وأكبر مستثمر أجنبي في منطقة قناة السويس من خلال منطقة تيدا الصناعية، وأكبر مستثمر أجنبي في العاصمة الإدارية الجديدة، ومن أكبر المساهمين في مشروعات البنية التحتية والتصنيع والطاقة المتجددة من خلال أكثر من 2800شركة.

وقال إن هذه الشراكة لم تأتي من فراغ وإنما من دعم القيادة السياسية، ومما تتمتع به البلدان من موارد وإمكانات وما توفره مصر من قوانين وتسهيلات وحوافز مشجعة للاستثمار.
وأكد أبو العينين أن الشراكة الاستراتيجية المصرية الصينية، هي نموذج للشراكة التي تُبنى على المصالح المشتركة وتعظيم القيمة المضافة لإمكاناتنا معا.

وقال إن مصر بموقعها الفريد واتفاقيات التجارة الحرة مع أفريقيا والاتحاد الأوروبي والدول العربية، هي منصة عالمية للصين للإنتاج والتصدير لأسواق تضم أكثر من 2 مليار مستهلك فى أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط .

وأكد وكيل مجلس النواب، أن مصر بشبابها الذين يشكلون 60% من سكانها المؤهلين 
بمهارات المستقبل وبمواردها الهائلة في الطاقة المتجددة هي شريك للصين في التحول الرقمي والتصنيـع الأخضر.

ونوه أبو العينين عن طرح مصر اليوم مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة في كل القطاعــات، في صناعات المستقبل، وتصنيع السيارات الكهربائية، والأجهزة الإلكترونية، والألواح الشمسية، وبطاريات الليثيوم، وأشباه الموصلات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والبنية التحتية المستدامة، والموانئ، والمدن الذكية، والمستشفيات والجامعات والدواء ومراكز التدريب وغيرهــا.

ودعا أبو العينين المستثمرين الصينيين للاستثمار في مصر، قائلًا: أهلا بكم مستثمرين في مصر، مصر توفر بيئة آمنة، وفرص واعدة، وإمكانيـات هائلـة للنمـو والتوســع.

وقال أبو العينين: إنـــه ليسعدنـي أن تكون مجموعـة كليوباتـرا والتي أشرف برئاستها شريكـا لكـم للاستثمـار فـي مـصر، على مدى 40 عاما، تحولت مجموعة كليوباترا من مصنع واحد يعمل به 300 عامل وينتج 3500 متر يوميا، إلى أكبر شركة في الشرق الأوسط في إنتاج السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية، من خلال مجمع صناعي يضم 18 مصنعًا موزعة بين منطقة قناة السويس ومدينة العاشر من رمضان، يعمل بهأكثر من 30 ألف وينتج أكثر من 250 ألف متر  يومياوتصدر منتجاته لأكثر من 100 دولة بما فيها اليابان.

وأضاف: شرفت مشاريعنا بزيارة  العديد من قادة العالم وفى مقدمتهم فخامةرئيـــس جمهوريــة الصيـــن الصديقــــة، وحصلــت علــى العديـد مـن الجوائـز العالميــة، وبدأنا باستيراد التكنولوجيا واليوم نمتلك تكنولوجيــات الإنتــاج الخاصــة بنـــا.

وقال أبو العينين، إننا أنشأنا أكاديمية لتأهيل وتدريب العمالة والذين أصبحوا هـم أســاس هــذه الصناعـة فـي الشـرق الأوسـط، وعبـر السنـوات توسعـت أنشطتنــا إلــى: الزراعــــة  الذكيـــة، وإنشاء أول وأكبر مصنع للكروت الذكية فـي الشــرق الأوســط وأفريقيــا، وإلى السياحــة من خلال 4 منتجعات سياحية فاخرة في أفضل شواطئ مصر في شرم الشيح والغردقة 
ومرسى علم وساحل البحر المتوسط، وإلى التطوير العقاري حيث أفخر المنتجعات السكنية التي توفر جودة الحياة لسكانها، وإلى الإعــلام ،والرياضـة، والطيـران، والطاقــة.

وقدم أبو العينين أمام الحاضرين أكبر مشروعات مجموعة كليوباترا في منطقة الـدورادو الصناعية Eldorado Industrial Park على مساحة 23 مليون متر مربع، حيـث الموقـع الفريـد فـىالمنطقـة الاقتصاديـة لقناة السويس، في قلب مبادرة الحزام والطريق بجوار أكبر موانئ مصر البحرية، وعلى أحدث شبكة من الطرق البرية وخطوط السكك الحديد والموانـئ الجافـة
مع العديد مـن المزايا والحوافـز الممنوحة للاستثمار، فــي المنطقــة الاقتصاديــة.

وأضاف: لقد أصبحت المنطقة موطن لأكبر الصناعات المحلية والأجنبية في مواد البناء والبتروكيماويات والحديد والصلب وغيرها، ونتطلـع لاجتـذاب الصناعــات الصينيـة للمنطقــة .. صناعات المستقبل والصناعات الخضراء ومراكز التدريب والجامعات والمستشفيات وصناعات الدواء ومراكز للبحث والتطوير ونقل التكنولوجيا، كما نتطلع الى التعاون مع المناطق الصناعية في الصين للاستفادة من الخبرة الصينية الفريدة في هذا المجال، والى بحث سبل إقامة سلاسل للإمداد بين البلدين بالاعتماد على المزايا النسبية والإمكانات المتكاملة والمتنوعة للبلدين، وأثق أنه ستكون هناك فرصة لنجلس معا خلال المؤتمر لمناقشة فرص التعاون والاستثمار المشترك بين مجموعة كليوباترا وشركاتكم بشكل مفصل.

وأكد أبو العينين أن لدينـا الرغبـة والإرادة والإمكانيـات لتعزيـز التعـاون مـع الصيـن، فمصر شريكة للصين في مشروعاتها الكبرى، وشريكة في مشروع الحزام والطريق الذى ربط البلدين من آلاف السنين ويربطهما معا مجددا، وسوف يخلق انضمام مصر للبريكس وللبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية ولبنك التنمية الجديد، فرصا بلا حدود للتجارة والاستثمار بين مصر والصين.

واختتم أبو العينين كلمته، أهلا بكم شريكا مخلصافي بناء مصر الحديثة، ومعاً، يمكننا تحقيق المكسب المشترك، وتعزيز العلاقاتالاقتصادية، وبناء مستقبل، أكثـــر ازدهـــاراً لشعبينــا وللعالــم أجمـــع.

أبو العينين قمـة تشينغـداو للشركـات المتعـددة الجنسيـات قمـة تشينغـداو النائب محمد أبو العينين مجلس النواب محمد أبو العينين جمهورية الصين الشعبية

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