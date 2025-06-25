ساعدها لجذب الاستثمارات.. مستقبل وطن: الدولة المصرية كان لها مجهودات كبيرة في مشروعات البنية التحتية

أكد دكتور سمير صبري، أمين أمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الدولة المصرية كان لها مجهودات كبيرة في مشروعات البنية التحتية، مشيرا إلى أنه أصبح هناك طفرة كبيرة في جذب الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي.

وقال سمير صبري، خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز، أن حزب مستقبل وطن دائما ما يكون داعما لكل خطط الدولة ويقف بجانب القيادة السياسية.

وتابع أمين أمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الدولة تعمل بشكل متواصل على خلق بيئة اقتصادية جاذبة، تسهل إجراءات الاستثمار وتقدم حوافز حقيقية تشجع المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ أموالهم في السوق المصري، مشيرا إلى أن وجود مستثمر محلي ثابت ومستقر هو في حد ذاته عامل جذب أساسي لأي مستثمر خارجي.

