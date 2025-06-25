ضبط 56 كيلو مصنعات لحوم مجهولة المصدر بكفر الشيخ

تمكنت حملة بيطرية بالتنسيق مع مباحث التموين بكفر الشيخ، من ضبط 56 كيلو مصنعات لحوم مجهولة المصدر، بإشراف الدكتور إيهاب شكرى، وكيل وزارة الطب البيطرى بكفرالشيخ، والدكتور شعبان مغنم، مدير عام المجازر والصحة العامة.

وأشرف على هذه الحملة الدكتور ماجد يونس، مدير إدارة المجازر، والمقدم أحمد بسيونى رئيس قسم مباحث التموين بكفرالشيخ، والدكتور محمد المهدى، مدير إدارة بيلا البيطرية، والدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا.

وشارك في الحملة الدكتور رامي سلامة، رئيس قسم التفتيش ببيلا، والدكتور عرفات نوفل، مفتش مباحث التموين بكفر الشيخ.

وضبطت الحملة 45 كيلو جرام مصنعات لحوم مجهولة المصدر، و11 كيلو جرام مصنعات لحوم أخرى مجهولة المصدر بإجمالي وزن 56 كيلو جرام، وجرى التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين.