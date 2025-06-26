وفاة شاب وإصابة شقيقته الطفلة في انقلاب «تروسيكل» بسوهاج

شهد مركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج، حادثًا مأساويًا، إثر انقلاب دراجة نارية ثلاثية العجلات "تروسيكل"، أسفر عن وفاة شاب وإصابة شقيقته الطفلة بإصابات خطيرة، وتم نقل الجثمان والمصابة إلى المستشفيات المختصة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بدائرة المركز ووجود متوفى ومصابة.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير الدراجة النارية "تروسيكل" قيادة المدعو "إسماعيل ق.د.ع"، 23 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، اختل مقود المركبة بيده، مما أدى إلى انحرافها وانقلابها على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن وفاة قائد التروسيكل في الحال، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزي، كما أسفر عن إصابة شقيقته الطفلة "أسماء"، 11 عامًا، تلميذة.

وتقيم بذات الناحية، بكسور وجروح متفرقة بالجسم، وتم نقلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج اللازم.

وبسؤال شقيق المتوفى والمصابة، المدعو "وليد"، 22 عامًا، عامل، أيد مضمون ما جاء بالفحص، ونفى وجود شبهة جنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ نتيجة الارتطام بجسم صلب.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.