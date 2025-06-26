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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

للمرة الثانية في الشرق الأوسط وأفريقيا.. 4X4 تحت الصفر يعود من جديد |شاهد

بطولة "4X4 تحت الصفر"
بطولة "4X4 تحت الصفر"
كريم عاطف   -  
تصوير إبراهيم قنديل

في حدث استثنائي يُعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا، أقيمت النسخة الثانية من فعالية بطولة "4X4 تحت الصفر"، والتي نظمت تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، في خطوة تهدف إلى دعم الرياضات غير التقليدية وتسليط الضوء على الإمكانيات المصرية في تنظيم فعاليات عالمية المستوى. 


و شهد فعالية "4X4 تحت الصفر" عرضًا مميزًا لسباق سيارات الدفع الرباعي على الجليد، وسط أجواء شديدة البرودة بلغت درجات الحرارة فيها أقل من -2 درجة مئوية، حيث اجتمع عشاق السيارات والمغامرة لمتابعة واحدة من أكثر الفعاليات تشويقا في المنطقة.


الحدث لم يكن مجرد سباق، بل عرض حي لمزيج من السرعة، القوة، والتقنية في بيئة غير مألوفة لرياضة المحركات، ما أضفى عليه طابعا عالميا ورفع من سقف التوقعات لمستقبل هذه الرياضة في مصر والمنطقة. 


واستمتع الحضور بأجواء مميزة داخل سكي مصر رافقت مجريات السباق، حيث أتيحت لهم الفرصة لمتابعة تحضيرات الفرق ومراحل التجهيز من قرب، إلى جانب التفاعل مع أجواء الفعالية في بيئة ثلجية فريدة.


وقال أحمد السرجاني منظم بطولة "4X4 تحت الصفر"، أنها برعاية نادي السيارات والرحلات المصري و وزارة الشباب والرياضة وتنظيم بوصلة، كما انها هذا العام اكثر صعوبة بسبب كونها النسخة الثانية ، وكان لابد من وجود عدد من الصعوبات داخل التراك لاضفاء الحماس على المتسابقين .


وأضاف السرجاني ، أن هذه النسخة تضم 16 فريق لرياضة سيارات الدفع الرباعي تنافست بقوة على المسار الجليدي داخل التراك، وسط تفاعل جماهيري كبير، حيث تابع الحضور عن قرب التحديات التي واجهتها الفرق على الثلج، والتي تطلبت قدرا عاليا من المهارة والتحكم والمغامرة، وكان لابد من وجود مثل هذا الحدث بالقرب من الجميع حتي يتمكن الجمهور من مشاهدة والاستمتاع برياضة السيارات .


يذكر أن النسخة الأولى من "4x4 تحت الصفر" كانت قد أُقيمت العام الماضي، وحققت نجاحا كبيرا على مختلف المستويات، سواء من حيث الحضور الجماهيري و المشاركة للسيارات وقد شكلت تلك النسخة الانطلاقة الأولى لهذه التجربة النوعية، ما شجع القائمين عليها على تطويرها وتنظيم نسختها الثانية هذا العام، لتتحول إلى فعالية سنوية مرتقبة لعشاق المغامرة والسيارات والثلج علي حد سواء.

ولمشاهدة تقرير النسخة الثانية من فعالية بطولة "4X4 تحت الصفر"،خلال التقرير التالي: 

4X4 تحت الصفر وزارة الشباب والرياضة سيارات الدفع الرباعي رياضة السيارات سباقات السيارات سباقات السرعة سيارات الرالي

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