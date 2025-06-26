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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

وفاة شاب في انفجار أسطوانة بوتاجاز بمطعم شهير بالمحلة ..صور

حريق هائل بالمحلة
حريق هائل بالمحلة
الغربية أحمد علي

شهدت مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية استمرار حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة الشاب محمد شعبان داود في نهاية العقد العشريني في حادث انفجار أسطوانة غاز داخل مطعم شهير بمنطقة شكري القوتلي وسيتم تشييع جثمانه بمسقط رأسه بقرية كفر حجازي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل صادمة 


تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية من إخماد نيران حريق هائل اندلعت نيرانه بمطعم مأكولات شهير بشارع المطاعم إثر ماس كهربائي تسبب في انفجار أسطوانة بوتاجاز وتم الدفع بـ 3 سيارات مطافىء وتم السيطرة على الموقف قبل امتدادها للمنازل المجاورة إثر ماس كهربائي مفاجىء دون وقوع إصابات وخسائر بشرية بمنطقة المشحمة بمدينة المحلة.

القصة الكاملة 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت مديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اندلاع النيران بمطعم مأكولات بنطاق دائرة القسم.

تحرك أمني عاجل 


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بـ 3 سيارات مطافىء لإخماد نيران حريق كما تم السيطرة على الموقف.

رواية شهود عيان 


وأفاد شهود عيان أن سبب اندلاع حريق المطعم وقوع ماس كهربائي مفاجىء أثناء ساعات العمل اليومية تسبب في انفجار أسطوانة بوتاجاز مما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

أمن الغربية وفاة شاب حريق مطعم ماكولات انفجار أسطوانة بوتاجاز ضحايا

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