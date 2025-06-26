مصرع مسجلين وضبط 4 آخرين فى مداهمة لبؤرة إجرامية بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة ومصرع عنصرين جنائيين شديدى الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بسوهاج .

أكدت معلومات وتحريات قطاعى " مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة - الأمن العام " بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق محافظة سوهاج تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها .



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع ( عنصرين جنائيين شديد الخطورة ، سبق الحكم عليهما بالسجن المؤبد والسجن فى جنايات " إطلاق أعيرة نارية – مخدرات – سلاح – سرقة بالإكراه " ) .. وضبط باقى عناصر تلك البؤر ، وبحوزتهم (9 كيلو جرام من مخدرى " الحشيش , الشابو " – 103 قطعة سلاح نارى" 3 بنادق آلية , 81 بندقية خرطوش ، 15 فرد خرطوش ، 4 طبنجات") هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من ( 11 ) مليون جنيه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .