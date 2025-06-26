"القومي للمرأة" بمطروح: نعمل على دعم السيدات في القرى والنجوع وتمكينهن اقتصاديًا واجتماعيًا

قالت الدكتورة سليمة عبد الرحيم، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة مطروح، إن المجلس يواصل جهوده في توعية المواطنين داخل القرى والمدن، إلى جانب تقديم الدعم الكامل للمرأة في مختلف مناطق المحافظة، سواء في المناطق الحضرية أو البدوية.

وأوضحت عبد الرحيم، خلال لقاء مع الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، في برنامج "هذا الصباح"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن التعامل المباشر مع الفئات المختلفة يُظهر مجموعة من التحديات والمشكلات، وهو ما يدفع المجلس إلى وضع خطط مُخصصة لمعالجتها وتقديم الدعم المناسب.

وأضافت: «في حالة سيدات الصحراء اللاتي لا يمتلكن أوراقًا ثبوتية مثل بطاقة الرقم القومي أو عقود الزواج، نتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية، وكذلك مع العُمد والمشايخ، لتوفير هذه المستندات لهن، إلى جانب المساعدة في الحصول على معاش مناسب والرعاية الصحية اللازمة».

ولفتت إلى أن المجلس يقدم أيضًا خدمات أخرى تتعلق بالتعليم، منها دعم تعليم الفتيات، والمساعدة في تجهيزات الزواج، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية لتمكين السيدات من تنفيذ مشروعات صغيرة، ضمن خطة تستهدف تعزيز ريادة الأعمال لدى المرأة.

وأكدت عبد الرحيم أن المجلس يعمل حاليًا على تنفيذ مبادرة "طرق الأبواب"، والتي تتضمن تدريب 100 رائدة ريفية لنشر التوعية في القرى والنجوع، بهدف تعريف السيدات بمفاهيم الأمن القومي، وحماية الدولة، ومواجهة الشائعات، ما يُسهم في خلق وعي مجتمعي حقيقي بين النساء في مختلف أنحاء مطروح.