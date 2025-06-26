بروتوكولات استراتيجية لدعم السياحة العلاجية والتوعية الصحية في أفريقيا

في مشهد حافل بالتكامل الصحي والتعاون القاري، خطفت مستشفي شفاء الأورمان الأضواء خلال اليوم الثاني من فعاليات معرض ومؤتمر "صحة أفريقيا 2025"، الذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتؤكد مجددًا ريادتها في علاج الأورام بالمجان ودعم المنظومة الصحية على المستويين المحلي والأفريقي.

وبحضور لافت لمجلس إدارة جمعية الأورمان ومؤسسة شفاء الأورمان، شهدت الفعاليات توقيع مجموعة من بروتوكولات التعاون المهمة، التي تمثل خطوة استراتيجية نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للسياحة العلاجية، وتعزيز جهود التوعية الصحية والمجتمعية.

خطوات عملية نحو صحة شاملة

وتضمنت البروتوكولات تنظيم حملات توعوية كبرى داخل المؤسسات الطبية والشركات والمستشفيات المشاركة في المؤتمر، بمشاركة نخبة من مقدمي الرعاية الصحية، إلى جانب تنفيذ أنشطة تثقيفية وقوافل طبية منتظمة تخدم مختلف فئات المجتمع.

كما تم الاتفاق على دعم الفعاليات الصحية الكبرى، مثل "اليوم العالمي للسكري"، والمساهمة في مبادرة "إحساسك نعمة" للحد من مضاعفات المرض، بالإضافة إلى التعاون في تنظيم المؤتمرات العلمية، وتدريب الكوادر الصحية ورفع كفاءتهم، وتقديم باقة متكاملة من الخدمات الطبية والعلاجية المجانية بأعلى معايير الجودة العالمية.

رسالة مصرية من قلب أفريقيا

من جانبه، ثمّن الأستاذ محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، هذا التعاون الفعّال مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، مؤكدًا أن البروتوكولات الجديدة تدعم بقوة توجه الدولة نحو تعزيز السياحة العلاجية، وجذب المرضى من مختلف الدول، إلى جانب تعزيز الثقافة الصحية داخل المجتمع.

وقال فؤاد: "نواصل في شفاء الأورمان تقديم كل ما يحتاجه مريض الأورام من رعاية متكاملة، بدءًا من الفحص وحتى صرف العلاج، مجانًا، ووفق أعلى المعايير العالمية، إيمانًا منا بحق كل إنسان في العلاج الكريم