أستاذ علاقات دولية: وقف الحرب بين إسرائيل وإيران بداية لصراع بشكل مختلف

قال الدكتور رامى عاشور أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة إن إسرائيل وإيران تعتبران نفسيهما انتصرتا فى الحرب خاصة أن إيران قالت إنها ضربت العمق الاسرائيلى وحافظت على برنامجها النووى وإسرائيل أكدت أنها تخلصت من اليورانيوم الإيرانى بمساعدة أمريكية .

وأضاف عاشور خلال حواره ببرنامج الخلاصة على قناة المحور أنه ليس من مصلحة أمريكا تغيير النظام الايرانى رغم أن إسرائيل تريد ذلك.

وتابع قائلا: سقوط إيران يعنى فوضى وهذا يهدد المصالح الأمريكية فى المنطقة.

وأوضح عاشور ان إيران لاتزال تمتلك قدرات نووية رغم الضربات الأمريكية ومن الوارد أن اليوارنيوم قد تم نقله.

وأكد أن هناك تدميرا كبيرا للمحطات النووية الايرانية نتيجة للضربات ولكن إيران لم تخسر برنامجها النووى .

وقال عاشور إن وقف الحرب بين إسرائيل وإيران هو بداية لصراع بشكل مختلف بين كافة الأطراف .

ووصف الدكتور عبد الله نعمة المحلل السياسى الحرب بين إيران وإسرائيل بالمسرحية الهزلية بدعم أمريكى ولكن كانت هناك خطوط حمراء.

وأضاف نعمة خلال مداخلة هاتفية من لبنان، ببرنامج الخلاصة على قناة المحور أن أمريكا هدفها إعادة ترتيب الشرق الأوسط.

وتابع نعمة قائلا: من الوارد أن إيران نقلت بالفعل اليورانيوم قبل الضربات الأمريكية ولكن هذا ليس أكيدا.