مصطفى بكري: تعديل قانون الإيجار القديم يهدد حياة أكثر من 15 مليون مواطن

أكد النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أنه يقف مع السلام الاجتماعي في قانون الإيجار القديم، مضيفاً أن قانون الإيجار الجديد يثير الجدل من جديد.



وأضاف مصطفى بكري، مقدم برنامج حقائق وأسرار، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الخميس :"أقول للحكومة بلاش نعمل قوانين نحط البلد في مأزق، والأحد القادم مجلس النواب يناقش تعديل قانون الإيجار القديم".



وتابع النائب مصطفى بكري، أن تعديل قانون الإيجار القديم يهدد حياة أكثر من 15مليون مواطن، لافتا إلى أننا نعيش فترة صعبة ونواجه تحديات والرئيس السيسي يعمل بقوة في هذه التحديات.





