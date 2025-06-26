هبة جمال الدين: تقارير إسرائيلية تقول إن الدول العربية لا تستطيع حماية نفسها

أكدت الدكتورة هبة جمال الدين، أن تقارير إسرائيلية تقول إن الدول العربية لا تستطيع حماية نفسها.



وأضافت الدكتورة هبة جمال الدين، الأستاذ بمعهد التخطيط القومي، في حوار مع النائب مصطفى بكري، مقدم برنامج حقائق وأسرار ، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الخميس، أن غزة المدخل للدول العربية لاستكمال اتفاقيات ابراهام مع الدول العربية، متابعة أن مصر سبب مشاكل الصهيونية في العالم وفقا لوجهة نظر الصهاينة.

وأشارت الدكتورة هبة جمال الدين، الأستاذ بمعهد التخطيط القومي، إلى أن هناك تلويحا إسرائيليا بتوجيه ضربة نووية شاملة في المنطقة.

