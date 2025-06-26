إعلان الفائزين في النسخة الـ16 من "كشاف المترجمين"

أعلن المركز القومي للترجمة نتيجة النسخة السادسة عشرة من مسابقة "كشاف المترجمين"، والتي خصصها هذا العام للاحتفاء بمئوية الفنان التشكيلي الكبير عبد الهادي الجزار (1925–2025)، في إطار مبادرة المركز للاحتفاء بمبدعي مصر وطرح نماذج من أعمالهم للترجمة إلى اللغات العالمية.

وكان المركز قد أعلن في 14 مارس 2025، بالتزامن مع ذكرى ميلاد الجزار، عن تخصيص نسخة هذا العام من المسابقة تكريمًا لإرثه الفني والثقافي، عبر ترجمة مختارات من كتاباته إلى عدة لغات.

عبد الهادي الجزار، أحد أبرز رواد الفن التشكيلي في مصر، وُلد في 14 مارس 1925، وبدأ دراسته في كلية الطب قبل أن يتحول إلى دراسة الفنون الجميلة ويتخرج في قسم التصوير عام 1950. واصل دراسته بمعهد الآثار، ثم حصل على الأستاذية في فن التصوير من أكاديمية روما. عمل بالتدريس في كلية الفنون الجميلة، كما امتد عطاؤه إلى مجالات الأدب، حيث كتب القصة القصيرة والأشعار والزجل.

شارك الجزار في العديد من المعارض داخل مصر وخارجها، ونال عدة جوائز دولية منها: الميدالية البرونزية من معرض ساو باولو بالبرازيل (1957)، والذهبية من صالون الفنانين العرب بروما (1957)، والفضية من معرض بارى بإيطاليا (1958)، إلى جانب تكريمات من بروكسل وباليرمو، وجائزة التصوير من بينالي الإسكندرية (1966).

وقد جاءت قائمة الفائزين في مسابقة كشاف المترجمين لهذا العام على النحو التالي:

نسمة محمد دياب – الترجمة إلى اللغة الإنجليزية

فيفيان أمين عبده بطرس – الترجمة إلى الفرنسية

دينا أحمد علي محمد عمار – الترجمة إلى الإيطالية

محمد يسري محمد موسى – الترجمة إلى السواحيلية

إخلاص عبد الفتاح عبد الرازق فحيل – الترجمة إلى الأردية

مهدي صفوت صلاح – الترجمة إلى الإسبانية

نورهان دياب عبد المنعم دياب – الترجمة إلى الروسية

لنا أشرف المالح – الترجمة إلى الصينية

شيماء الأمير محمد الأمير – الترجمة إلى اليابانية

ويؤكد المركز القومي للترجمة أن المسابقة تأتي ضمن جهوده لمدّ جسور التبادل الثقافي بين مصر والعالم، وإبراز رموز الإبداع الوطني على الساحة الدولية.