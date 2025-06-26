التعادل الإيجابي يحسم نتيجة الشوط الأول بين الوداد والعين الإماراتي

انتهي الشوط الأول بين فريقي العين الإماراتي والوداد المغربي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم للأندية .

وتقدم الوداد في الدقيقة 4 من عمر المباراة عن طريق ميليولا وجاء الهدف عن طريق عرضية أرضية من الجبهة اليمنى عن طريق محمد مفيد إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها كاسيوس ميليولا بتسديدة متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

ونجح لابا كودجو في إدراك التعادل للعين الإماراتي في اللحظات الأخيرة عن طريق رجاء جزاء.

بعد العودة لتقنية الفيديو، حكم المباراة احتسب ركلة جزاء لصالح العين بعد عرقلة لأديس ياسيتش داخل منطقة الجزاءـ نجح لابا كودجو في تسديديها يمين حارس الوداد.

تشكيل العين الرسمي أمام الوداد

حراسة المرمى: روي باتريسيو

خط الدفاع: أديس ياسيتش – رامي ربيعة – يحيى بن خالق

خط الوسط: فاكوندو زابالا – عبد الكريم تراوري – بارك يونج – ماتياس بلاسيوس

خط الهجوم: كاكو – سفيان رحيمي – كودجو لابا

تشكيل الوداد المغربي لمواجهة العين

حراسة المرمى: المهدي بنعبيد

خط الدفاع: أيوب بوشيتة – جمال حركاس – جيليريمي فيريرا – محمد مفيد

خط الوسط: ثيمبينكوسي لورش – المهدي المبارك – أسامة زمراوي

خط الهجوم: كاسيوس مايلولا – عمر السومة – نور الدين أمرابط

ويستضيف ملعب "أودي فيلد" بمدينة فيلادلفيا هذه المواجهة، التي تأتي ضمن المجموعة السابعة التي تضم أيضًا مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.