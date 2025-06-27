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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد: تنفيذ مبادرة سكن كريم في قرى الفرافرة والسيطرة على حريق بمزرعة نخيل بمدينة موط

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

تنفيذ مبادرة سكن كريم في قرى الفرافرة .. تفاصيل


بحث اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، بدء تنفيذ مبادرة "سكن كريم" التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص؛ لتطوير بيئة السكن لعشرات الآلاف من الأسر بقرى المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" في 20  قرية على مستوى الجمهورية من بينها قرى مركز الفرافرة، وذلك بحضور المهندسة هبة مدني خبير الهندسة المعمارية، والأستاذ أحمد سلطان منسق مبادرة حياة كريمة بالمحافظة.

ووجّه المحافظ بحصر احتياجات رفع كفاءة المنازل ودراسة أنسب الفرص للتمكين الاقتصادي للأسر بما يتناسب مع الموارد والفرص التنموية المتاحة، ويعزز تحويل القرى إلى قرى منتجة تساهم في التنمية المجتمعية و توفير عائد مادي وحياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى الاتفاق على البدء في أعمال الحصر بقرية اللواء صبيح كنموذج أولي على أن يتم استكمال باقي القرى تباعًا.


السيطرة على حريق بمزرعة نخيل بمدينة موط بالوادي الجديد

سيطرت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، على حريق في بإحدي مزارع النخيل بمركز الداخلة.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والاطفاء وسيارات الوحدة المحليه لمركز ومدينة الداخلة للسيطرة عليه قبل انتقاله للأماكن المجاوره.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية والإطفاء يفيد بنشوب حريق بإحدي مزارع النخيل بمدينة الداخلة.

تبين نشوب حريق بإحدي مزارع النخيل القريبه من محطة الكهرباء بمدينة موط مركز الداخلة.

اسفر الخريق عن احتراق عدد محدود من النخيل والزراعات، وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من اخماد الحريق ومنع امتداده للمزارع المجاورة بنفس المنطقة.

وتحرر محضر بالحريق وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع انتداب وحدة الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق وتحديد أسباب اندلاعه.

إصابة 6 أشخاص في حادثين بالوادي الجديد

وفي ذات السياق أصيب 6 أشخاص اليوم في  حادثين منفصلين  بطريق تنيدة _ منفلوط وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي الداخلة العام لتلقي العلاج

تلقي اللواء محمد حامد مساعد وزير الداخلية لامن الوادي الجديد بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوجود حادثين منفصلين بمركز بلاط الاول بطريق تنيدة _ منفلوط والحادث الثاني بقرية مرزوق في مركز بلاط

أصيب كلا من عربي سيد منصور 64 سنه، محمد س ك ح 35 سنه، ع ك ع 36 سنة من قرية الجديدة في انقلاب سيارة ملاكي بطريق تنيدة _ منفلوط وتم نقلهم إلي مستشفي الداخلة العام لتلقي العلاج، كما أصيب ه م س 25 سنه، ع ا ا 24 سنه، ا ع 22 سنه في حادث تصادم موتوسيكل بأخر بقرية مرزوق التابعة لمركز بلاط وتم نقلهم لمستشفي الداخلة العام.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

محافظ الوادي الجديد يتابع إجراءات رقمنة الخدمات الحكومية

تابع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، موقف رقمنة الخدمات الحكومية الجماهيرية من خلال التطبيق الإلكترونى الذى أطلقته المحافظة لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات التابعة للجهات الحكومية المختلفة بالتزامن مع توجهات الدولة للتوسع فى الخدمات الرقمية الحكومية.

ووجه المحافظ بوضع خطة زمنية للانتهاء من إضافة وإتاحة حصول المواطن على كافة الخدمات من خلال التطبيق، تسهيلًا على المواطنين بأنحاء المحافظة ومراعاةً للتباعد الجغرافى بين المراكز وبين المقار المركزية للحصول على هذه الخدمات.

كما تمت متابعة الإطلاق التجريبى للتطبيق من خلال إتاحة بعض خدمات قطاع التعليم بالمحافظة، حيث استقبل التطبيق 314 تظلمًا على نتيجة الشهادة الإعدادية ساهم من خلالها فى اختصار الإجراءات وتوفير وقت وجهد أولياء الأمور والطلاب.

تعليم الوادي الجديد: لا شكاوى من امتحاني الفيزياء والتاريخ

تابع الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الخميس ، من داخل غرفة العمليات بديوان عام المديرية انتظام طلاب شهادة الثانوية العامة داخل لجان سير الامتحانات فى جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

باشرت غرفة العمليات بالمديرية أعمالها بحضور جميع أعضائها وتواصل لحظة بلحظة مع غرفة العمليات المشكلة بجميع الادارات التعليمية بالمحافظة.


وأدى اليوم طلاب المجموعة العلمية إمتحان مادة الفيزياء ، فيما أدى طلاب المجموعة الأدبية الامتحان فى مادة التاريخ دون ورود أية شكاوى لغرفة عمليات الامتحانات.

وأطمأن الدكتور سامى، على وصول أوراق الأسئلة لجميع اللجان وفق المواعيد المحددة وتواجد جميع الملاحظين بلجان الامتحان وإلتزام الجميع بكافة المهام المنظمة للعمل وعدم وجود أى مشكلات.

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