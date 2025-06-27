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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أشرف إمام: حمزة المثلوثي زملكاوي وخرج من الباب الكبير

حمزة المثلوثي
حمزة المثلوثي
رباب الهواري

أكد أشرف إمام، المحلل الفني، أن نادي الزمالك صاحب أكبر شعبية في أفريقيا والدول العربية، مشددا على أنه يتمنى عودة مدرجات حلمي زامورا خلال الفترة المقبلة.

وقال إمام في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "حمزة المثلوثي لاعب زملكاوي وخرج من الباب الكبير وكان أكثر اللاعبين التزاما داخل وخارج الملعب ورحل بهدوء شديد ولم يفتعل أي أزمة خلال فترة تواجده بنادي الزمالك".

وأضاف: "تعيين جون إدوارد في منصب المدير الرياضي قرار مميز للغاية ويضع نادي الزمالك على الطريق الصحيح والإدارة الإحترافية".

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