حسام الغمري: الإخواني منصور عباس زعيم أحد الأحزاب في إسرائيل

كشف الإعلامي حسام الغمري عن تفاصيل خطيرة تتعلق بالتنسيق المباشر بين الكيان الصهيوني وأبواق جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدًا أن إسرائيل تمد إعلام الجماعة بالفيديوهات والرسائل الموجهة لاستخدامها ضد الدولة المصرية في حملات تشويه ممنهجة تخدم أجندات خارجية.

وأوضح الغمري، خلال حلقة خاصة يفضح فيها جرائم الإخوان من الداخل، وذلك مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن قيادات من جماعة الإخوان أقروا صراحة بأن منصور عباس، زعيم أحد الأحزاب في إسرائيل، هو إخواني الهوى والانتماء، لكنه لم يظهر ذلك علنًا إلا في ظروف محددة.

وأضاف الغمري أن منصور عباس، الذي لم يتظاهر يومًا ضد مجرم الحرب بنيامين نتنياهو أو دعماً لأهالي غزة، صرّح سابقًا بأنه لن يفصح عن انتمائه للإخوان إلا إذا كان يتعامل مع جهة معينة، في إشارة واضحة إلى وجود تنسيق مخابراتي محكم خلف الكواليس.

وأشار الغمري إلى أن الإخوانية الإرهابية مها عزام، التي تنشط من خارج مصر، تُدار مباشرة من قبل عميل الموساد إيدي كوهين، وتنفذ كل التعليمات التي تتلقاها من دوائر استخباراتية تهدف لتشويه صورة مصر والتحريض ضدها في الخارج.

وفي المقابل، أكد الغمري أن الشعب المصري خرج بمواقفه الواضحة للتعبير عن رفضه لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدًا أن الجماعة الإرهابية لا تمثل قضية فلسطين، بل تتاجر بها بينما هي تتحالف في الخفاء مع الكيان الصهيوني.

واختتم الغمري حديثه قائلاً: من يتعاون مع إسرائيل في السر، لا يمكنه أن يدّعي الدفاع عن فلسطين في العلن، والإخوان باتوا اليوم واجهة سياسية وأمنية لمخططات صهيونية واضحة.