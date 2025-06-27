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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الإسكان: إزالة تعديات واسترداد 153 فدانا بسفنكس الجديدة

شريف الشربيني
شريف الشربيني
آية الجارحي

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم إزالة التعدي واسترداد مساحة 153 فدانا داخل حدود الأراضى الواقعة تحت ولاية جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، وذلك في حملة مكبرة بالتعاون مع الشرطة. 

وأكد وزير الإسكان، مواصلة حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء بالمدن الجديدة، بهدف منع الظواهر العشوائية واستيداء حق الدولة، وأن هناك تعليمات لمسئولي أجهزة المدن بذلك، وهذه مسئوليتهم المباشرة. 

وأوضح المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، أَن تلك المساحة قد صدر بشأنها قرارات رفض لملفات التقنين الخاصة بها من اللجان المختصة بالجهاز، وتم تأييد رفض تقنينها باعتبارها أراضي وضع يد من قبل اللجان المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال:تم تشكيل حملة مكبرة بالتعاون مع شرطة التعمير، لتنفيذ قرارات الاسترداد الصادرة، حيث تم تنفيذ قرار استرداد قطعة أرض بمساحة (139) فدانا بالكيلو 47 غرب طريق مصر / اسكندرية الصحراوي والواقعة بمنطقة الثورة الخضراء، وكذلك تم تنفيذ قرار استرداد قطعة أرض بمساحة (14) فدانا بالكيلو 52 شرق طريق مصر / اسكندرية الصحراوي والواقعة بمنطقة جمعية رمسيس.

وطالب رئيس الجهاز المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر في التعامل مع أية شركات مروجة لدعاية او إعلانات لبيع أراض مملوكة للدولة، وضرورة أن يتم الرجوع إلى جهاز المدينة للوقوف على مدى صحة وقانونية أوضاع الأراضي بالمدينة.

جدير بالذكر أن الحملة تحركت بتأمين من شرطة التعمير برئاسة اللواء حاتم ترك، مدير الإدارة العامة لشرطة التعمير، واللواء أشرف فودة، حكمدار الغرب لقطاع 6 أكتوبر، واللواء محمد حمودة، نائب المدير العام لشرطة التعمير، والعميد أحمد الشيشيني، مساعد المدير العام، والعميد هشام حجازي، مدير المنطقة المركزية، والعميد محمد فاروق، مأمور قسم ثاني الشيخ زايد، والعميد مأمور قسم منشأة القناطر، والعقيد محمد محسن، رئيس قسم شرطة تعمير مدينة سفنكس الجديدة، وضباط وأفراد شرطة التعمير بجهازي مدينتي زايد وأكتوبر.

المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان المجتمعات العمرانية إزالة التعدي المهندس أحمد إبراهيم أنور توخي الحيطة والحذر

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