قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تسريع وتيرة التقاضي .. نقلة نوعية نحو رقمنة العمل القضائي بعد 30 يونيو
إشاعة ولا حقيقة؟!.. قصة صورة تجمع لبلبة وعادل إمام
خطيب المسجد النبوي: سرعة انقضاء الأيام والأعوام عبرة وعظة لأولي النهى
تعرضت لأعمال سحر من حماتي.. علاء عوض يكشف أسراره
عون: على المجتمع الدولي التحرك لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان
خطيب المسجد الحرام: الاعتراف بالنعمة سبب في حفظها واستدامتها
مونديال الأندية.. تعرف على المتأهلين لدور الـ 16 ومواعيد المباريات
شرير التسعينات.. تفاصيل من حياة الراحل الفنان عماد محرم بعد صراع مع المرض
ذكرى 30 يونيو.. طفرات متواصلة لتحسين ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية
تصعيد إسرائيلي غير مسبوق شمال غزة وشرق خان يونس.. ودمار واسع في المناطق السكنية
الأرصاد: الرطوبة تصل لـ 90% في السواحل الشمالية و85% في القاهرة الكبرى
جمعية الخبراء: انتعاش النقل النهري ينتظر الحوافز الضريبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات دور الـ 16من بطولة كاس العالم للاندية

الهلال
الهلال
ياسمين تيسير

انتهت مرحلة المجموعات فى بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليًا فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتم تحديد مواعيد مباريات ال 16 من كأس العالم للأندية.

و تأهلت عدد من الفرق ل  دور الـ16 في كأس العالم للأنديةو هي: إنتر ميامي، باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ، فلامنجو، بوروسيا دورتموند، مونتيري، إنتر ميلان، فلومينينسي، بالميراس، بوتافوجو، بنفيكا وتشيلسي.

وفي دور الستة عشر، سيواجه يوفنتوس ومانشستر سيتي  المصنفان ضمن المجموعة السابعة، المتأهلين من المجموعة الثامنة، التي لا يزال ريال مدريد وسالزبورج والهلال يملكون فيها فرصا للتأهل.

ويلعب بالميراس مع بوتافوجو في كلاسيكو برازيلي، في السابعة مساء السبت المقبل الموافق 28 يونيو، في حين سيلعب بنفيكا البرتغالي مع تشيلسي الإنجليزي  في الحادية عشر مساء اليوم ذاته بتوقيت القاهرة.

وسيلعب باريس سان جيرمان الفرنسي مع إنتر ميامي الأمريكي، في السابعة مساء الأحد بتوقيت القاهرة، بينما يلعب فلامنجو البرازيلي مع بايرن ميونخ الألماني في تمام الساعة الحادية عشر مساء اليوم بتوقيت القاهرة ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس العالم للأندية.

ويلعب إنتر ميلان مع فلومينينسي يوم الاثنين الموافق 30 يونيو في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، كما يلعب بوروسيا دورتموند مع مونتيري في الرابعة فجر الأربعاء الموافق الثاني من يوليو المقبل.

الهلال كاس العالم للاندية تشيلسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بعد قرار الرئيس السيسي رسميا| فئات لا تحصل على زيادة المعاشات 2025

وسام ابو علي

قرار صادم من وسام أبو علي لإدارة الأهلي

معاشات

صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة في هذا الموعد | احسب قبضك

سعر الذهب

سعر أغلى جرام ذهب اليوم 27-6-2025

سعر الذهب

سعر أشهر جرام ذهب اليوم 27-6-2025

السلع الغذائية

سعر كيلو السكر اليوم.. قائمة أسعار السلع التموينية على بطاقات التموين 2025

روط الحصول على معاش ربات البيوت

شروط الحصول على معاش ربات البيوت بدون وظيفة وقيمة الاشتراك

حكم لبس سلاسل الفضة للرجال

ما حكم لبس سلاسل الفضة للرجال؟.. أمين الفتوى يُجيب

ترشيحاتنا

أذكار الصباح يوم الجمعة

أذكار الصباح يوم الجمعة.. احرص على ترديدها من الآن

الدكتور محمد عبد الدايم الجندي

أمين البحوث الإسلامية: الهجرة النبويَّة عبور حضاري من الضعف إلى التمكين

الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

من منبر الهجرة .. أحمد عمر هاشم يدعو إلى نبذ السلاح ووحدة الأمة

بالصور

حقيقة طلاق دنيا سمير غانم ورامي رضوان.. القصة الكاملة

رامي رضوان ودنيا سمير غانم
رامي رضوان ودنيا سمير غانم
رامي رضوان ودنيا سمير غانم

حجز 289 سيارة في ساعة.. شاومي الجديدة تحقق رقما قياسيا

شاومي
شاومي
شاومي

بعد خسائر بالمليارات وتسريح الموظفين.. نيسان على مشارف الإفلاس

نيسان
نيسان
نيسان

جنرال موتورز متهمة أمام القضاء بالسماح للصوص بسرقة سياراتها

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

فيديو

لبلبه وعادل امام

إشاعة ولا حقيقة؟!.. قصة صورة تجمع لبلبة وعادل إمام

عماد محرم

شرير التسعينات.. تفاصيل من حياة الراحل الفنان عماد محرم بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد