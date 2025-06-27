مواعيد مباريات دور الـ 16من بطولة كاس العالم للاندية

انتهت مرحلة المجموعات فى بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليًا فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتم تحديد مواعيد مباريات ال 16 من كأس العالم للأندية.

و تأهلت عدد من الفرق ل دور الـ16 في كأس العالم للأنديةو هي: إنتر ميامي، باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ، فلامنجو، بوروسيا دورتموند، مونتيري، إنتر ميلان، فلومينينسي، بالميراس، بوتافوجو، بنفيكا وتشيلسي.

وفي دور الستة عشر، سيواجه يوفنتوس ومانشستر سيتي المصنفان ضمن المجموعة السابعة، المتأهلين من المجموعة الثامنة، التي لا يزال ريال مدريد وسالزبورج والهلال يملكون فيها فرصا للتأهل.

ويلعب بالميراس مع بوتافوجو في كلاسيكو برازيلي، في السابعة مساء السبت المقبل الموافق 28 يونيو، في حين سيلعب بنفيكا البرتغالي مع تشيلسي الإنجليزي في الحادية عشر مساء اليوم ذاته بتوقيت القاهرة.

وسيلعب باريس سان جيرمان الفرنسي مع إنتر ميامي الأمريكي، في السابعة مساء الأحد بتوقيت القاهرة، بينما يلعب فلامنجو البرازيلي مع بايرن ميونخ الألماني في تمام الساعة الحادية عشر مساء اليوم بتوقيت القاهرة ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس العالم للأندية.

ويلعب إنتر ميلان مع فلومينينسي يوم الاثنين الموافق 30 يونيو في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، كما يلعب بوروسيا دورتموند مع مونتيري في الرابعة فجر الأربعاء الموافق الثاني من يوليو المقبل.