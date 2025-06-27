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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كوثر محمود: أطقم التمريض حجر الأساس في دعم مبادرات الدولة الصحية

كوثر محمود نقيب التمريض
كوثر محمود نقيب التمريض
الديب أبوعلي

شاركت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، في فعاليات اليوم الأول والثانى من النسخة الرابعة للمعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي Africa Health ExCon 2025، والذي يُعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 25 إلى 27 يونيو، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وقدمت الدكتورة كوثر محمود فى اليوم الأول محاضرة موسعة بعنوان "جسر الثقة.. كيف يلتزم الفريق الصحي بمعايير السلامة؟"، وذلك ضمن جلسة حوارية بعنوان "الارتقاء بالرعاية الصحية: من المعايير إلى الأثر المستدام"، حيث سلطت الضوء على الدور المحوري للفريق الصحي في تعزيز ثقافة سلامة المرضى وبناء جسور الثقة داخل المؤسسات الصحية.

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة كوثر محمود، أن العاملين الصحيين، من أطباء وممرضين وفنيين وإداريين، هم حجر الأساس الحقيقي لضمان سلامة المرضى، مشددة على أن تحقيق السلامة لا يرتبط فقط بالأجهزة الطبية أو السياسات، بل يعتمد بشكل رئيسي على الأداء اليومي والتفاعل بين أفراد الفريق الصحي.

المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي 

وأوضحت أن سلامة المريض يجب أن تكون أولوية قصوى في أي نظام صحي، مشيرة إلى أن العاملين الصحيين هم العامل الأهم في تنفيذ وضمان إجراءات السلامة، من خلال التزامهم بالبروتوكولات الوقائية، كغسل اليدين، وتحديد هوية المريض بدقة، والوقاية من العدوى.

وشددت على أن بناء الثقة داخل المؤسسات الصحية يبدأ من حماية المريض، وتحسين جودة الرعاية، وتطوير كفاءة العاملين، مؤكدة أن فرق العمل المدربة والواعية قادرة على تحويل المعايير إلى واقع يومي ملموس، يحافظ على حياة المرضى ويمنح المرفق الصحي مصداقية ومتانة في الأداء.

وتناولت كلمتها أهمية الاكتشاف المبكر للمخاطر، والتطبيق العملي للإجراءات، والتواصل الفعّال بين الفريق الطبي والمريض، بالإضافة إلى ضرورة الإبلاغ عن الأخطاء دون خوف، باعتبارها وسيلة للتعلم والتحسين المستمر، وليس للمحاسبة العقابية، إلى جانب أهمية التدريب المهني المستمر، وتشجيع العمل الجماعي بين أعضاء الفريق الصحي.

وقالت نقيب التمريض إن الجلسة شهدت تكريم 12 ممرضًا وممرضة من القطاعي الحكومي والخاص بمختلف محافظات الجمهورية، تقديرًا لدورهم في دعم منظومة الرعاية الصحية، والتزامهم بتطبيق معايير الجودة والسلامة في مؤسساتهم.

وشهدت الجلسة حضور عدد من القيادات الصحية البارزة في مصر، على رأسهم الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أحمد عز، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوباترا، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والذين أكدوا جميعًا خلال الجلسة على أهمية التكامل بين العنصر البشري والتكنولوجيا الحديثة لضمان تقديم رعاية صحية آمنة وعالية الجودة.

وفى اليوم الثانى، شارت الدكتورة كوثر محمود فى جلسة بعنوان “من البحث إلى الواقع: سد الفجوة في صحة ضغط الدم لدى النساء”.

وخلال المحاضرة، استعرضت أهمية التمريض كخط الدفاع الأول للوقاية والعلاج من مرض ارتفاع ضغط الدم لدى النساء، مؤكدة الدور الحيوي الذي يقوم به طاقم التمريض لدعم جهود الدولة في المبادرات الصحية المختلفة، وبالأخص المبادرات القومية المتعلقة بصحة المرأة ومكافحة الأمراض المزمنة، بما يحقق التمكين الصحي للمرأة المصرية والأفريقية على حد سواء.

وأشارت إلى ضرورة تدريب فرق التمريض وتأهيلهم بالمهارات العلمية والتقنية اللازمة لرصد مرض ضغط الدم مبكرًا، وتقديم خدمات توعوية وتثقيفية للنساء المعرضات لخطر الإصابة، بما يضمن تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة في هذا المجال، مؤكدة أن بناء قدرات التمريض ينعكس مباشرة على صحة المجتمع واستدامة الخدمات الصحية.

وشارك في الجلسة الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتورة هبة الله عطية، أستاذة أمراض القلب بجامعة عين شمس، الدكتورة سلمى دوارة، رئيسة لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة، الدكتور هاني راغي، أستاذ أمراض القلب بالمعهد القومي للقلب.

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