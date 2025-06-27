قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن إسرائيل تواصل ضربها عرض الحائط بالقرارات والدعوات الدولية لوقف التصعيد في المنطقة.

وأضاف خلال عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه يدين التصعيد الإسرائيلي على منطقتي النبطية وإقليم التفاح، واستمرار إسرائيل في انتهاك سيادة البلاد واتفاق وقف إطلاق النار.



وأوضح الرئيس اللبناني: إسرائيل تواصل ضربها عرض الحائط بالقرارات والدعوات الدولية لوقف التصعيد في المنطقة، ونطالب المجتمع الدولي بوضع حد لاعتداءات الاحتلال التي لا تخدم الجهود المبذولة لتثبيت الاستقرار في لبنان ودول المنطقة.



