طارق فهمي: لا نزال في المرحلة الأولى من الصراع بين إسرائيل وإيران

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إننا لازلنا في المرحلة الأولى من الصراع بين إسرائيل وإيران، على الرغم من الحرب التي وقعت وادعاء كل طرف أنه حقق أهدافه من الحرب.



وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "بعد قليل ستسمع أمور حقيقية، من داخل إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وسنجد أمور مختلفة وتحديات مختلفة".

وتابع: "الكل يتساءل عن مكان اليورانيوم المخصب الذي أخفته إيران، وعن حجم الأضرار التي لحقت بالمفاعلات النووية الإيرانية، فلا يوجد اتفاق فعلي معروف بنوده أو يعلمه أحد لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية".

وقال: "هناك مجموعة من الأسئلة ستتضح الفترة المقبلة، ربما نصل خلالها إلى الحقائق، ولكن حتى الآن كل دولة تتحدث إلى جمهورها الداخلي".

وأضاف: "حسابات القوى الشاملة تصب في مصلحة إسرائيل، لأن نطاق مناطقها الاستراتيجية محدودة بالنسبة لإيران ذات النقاط الاستراتيجية الكبيرة".