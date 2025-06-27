جيرو يودع لوس أنجلوس إف سي ويعود إلى فرنسا عبر بوابة ليل

أعلن نادي لوس أنجلوس إف سي الأمريكي، اليوم الجمعة، فسخ عقد المهاجم الفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو بالتراضي، بعد فترة قصيرة قضاها اللاعب مع الفريق في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، حيث يستعد للعودة إلى الدوري الفرنسي عبر بوابة ليل، في خطوة تنهي رحلة طويلة من التألق في الملاعب الأوروبية والأمريكية.

وأوضح النادي في بيانه أن جيرو، البالغ من العمر 38 عامًا، سيخوض مباراته الأخيرة مع الفريق يوم الأحد المقبل، أمام فانكوفر وايتكابس، على أن ينتقل بعدها رسميًا إلى صفوف نادي ليل الفرنسي.

وقال جون ثورينجتون، الرئيس المشارك والمدير العام للنادي الأمريكي: "كان أوليفييه مثالًا للاحتراف الحقيقي، لقد أظهر تواضعًا ومثابرة وروحًا قيادية ملهمة.. نحن ممتنون لما قدمه داخل الملعب وخارجه، ونتمنى له ولعائلته كل التوفيق في رحلته الجديدة بفرنسا."

العودة إلى الجذور

وتأتي عودة جيرو إلى الدوري الفرنسي للمرة الأولى منذ عام 2012، حين غادر نادي مونبلييه متجهًا إلى آرسنال الإنجليزي، ومنه إلى تشيلسي ثم ميلان الإيطالي، قبل أن يخوض تجربة جديدة في الولايات المتحدة مع لوس أنجلوس إف سي.

ورغم قصر فترته في الملاعب الأمريكية، فإن جيرو نجح في ترك بصمة مميزة، بفضل أداء مستقر ومساهمته القيادية داخل غرف الملابس، كما شكل عنصرًا مهمًا في تركيبة الفريق رغم تقدمه في العمر.

مسيرة حافلة بالألقاب

على مدار مسيرته الاحترافية، شارك أوليفييه جيرو في أكثر من 700 مباراة رسمية مع الأندية، وتوج بـ11 لقبًا، من بينها الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي، فضلًا عن دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي، كما كان أحد الأعمدة الأساسية في تتويج فرنسا بلقب كأس العالم 2018.

ومن المنتظر أن يسدل الستار على رحلته القصيرة في MLS، مع انطلاقة جديدة في الليج 1، حيث سيسعى إلى استثمار خبراته الواسعة في دعم ليل خلال الموسم المقبل، وربما كتابة الفصل الأخير من مسيرته الكروية المذهلة في وطنه الأم.