آليات حماية الصغار من ارتفاع درجات الحرارة.. أستاذ طب أطفال توضح

قالت إيمان حبيب، أستاذ طب الأطفال والتغذية الإكلينيكية، إن ارتفاع معدلات الرطوبة السبب الأساسي في زيادة الشعور بارتفاع درجات الحرارة، مما يؤثر على قدرة الفرد على التنفس، متابعة: معدل المياه داخل جسم الطفل تمثل نسبة تتجاوز الـ 85%.

ولفتت د.حبيب، خلال حوارها ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إلى أن فقدان جسم الأطفال المياه تؤثر بشكل كبير على الطفل، خاصة تحكم الجسم بدرجة حرارة جسمه، مشيرة إلى أن الطفل الرضيع حتى 6 أشهر يعتمد على الرضاعة الطبيعية ولا يحتاج إلى مياه.

واسترسلت: الطفل الرضيع الذي يعتمد على الرضاعة الصناعية قد يحتاج إلى مياه، بعد الـ 6 أشهر وإدخال الطعام للأطفال أصبح إدخال المياه أمر ضروري.

وشددت على أن تعرض الطفل للشمس بشكل مستمر أمر غير صحيح، ولكن عند التعرض لا يجوز تعرضه لأكثر من نصف ساعة ووضع كريم وقاية من الشمس حتى لا يحدث له التهابات جلدية.