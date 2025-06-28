تبدأ منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، مساء السبت، بمواجهة برازيلية تجمع بالميراس وبوتافوجو في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتواصل شبكة قنوات "MBC" تغطيتها الحصرية للبطولة، حيث أعلنت عن بث خمس مباريات من أصل 8 في هذا الدور مجانًا عبر قناة "MBC مصر 2"، وذلك ضمن جهودها لتوسيع قاعدة المتابعة الجماهيرية للحدث العالمي.

5 مواجهات تذاع مجانا في دور الـ16 من كأس العالم للأندية

السبت:

تشيلسي × بنفيكا – 11:00 مساءً

الإثنين:

إنتر ميلان × فلومينينسي – 10:00 مساءً

الهلال × مانشستر سيتي – 4:00 فجر الثلاثاء

الثلاثاء:

ريال مدريد × يوفنتوس – 10:00 مساءً

الأربعاء:

بروسيا دورتموند × مونتيري – 4:00 فجرًا

وسيتولى التعليق على هذه المواجهات نخبة من المعلقين أبرزهم مدحت شلبي وفارس عوض.

بث عالمي مجاني عبر DAZN

في السياق ذاته، أعلنت شبكة DAZN العالمية، بالشراكة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن بث جميع مباريات البطولة الـ63 مجانًا عبر منصاتها الإلكترونية، وبجودة عالية، في مختلف أنحاء العالم.

وتنص الاتفاقية بين الطرفين على أن تقوم DAZN أيضًا ببيع حقوق البث للقنوات المحلية في مختلف الدول، لضمان إتاحة مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية على نطاق واسع، ولتعزيز انتشار كرة القدم عالميًا.

بهذه الخطوة، تُتيح الجماهير حول العالم متابعة أبرز نجوم اللعبة وأقوى الأندية بسهولة، في نسخة استثنائية تشهد مشاركة 32 فريقًا من مختلف القارات.