قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار جديد بشأن المتهمين في إشعال النيران بأكشاك حدائق القبة
خطأ شائع في طهي المكرونة يرفع سكر الدم بسرعة.. ما الحل؟
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 28-6-2025
ترتيب ملف الأجانب وبحث عن مهاجم أفريقي .. تغيرات مرتقبة بالزمالك
نوران جوهر تتوج بلقب بطولة العظماء الثمانية للإسكواش
شقة بديلة والإيجار ثلث الدخل.. مشروع قانون جديد لحل أزمة المستأجرين
الإعلام الدولي: مرونة الاقتصاد المصري ساعدت في تجاوز آثار الاضطرابات الإقليمية
بينهم علي جمعة..انتخاب 10 أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للطرق الصوفية
ماطلعناش بيانات| التعليم: التفاصيل المعلنة بشأن تحقيقات واقعة تصوير امتحان الفيزياء "مفبركة"
كيف تفاعل نجوم الفن مع حادث الطريق الإقليمي في محافظة المنوفية؟
5 مواجهات تذاع مجانا في دور الـ16 من كأس العالم للأندية
كتائب القسام: استهدفنا 4 حفّارات صهيونية بقذائف الياسين 105 واشتعال النيران فيها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقابة الأطباء تنعى أيمن أبو طير: شهيد الإنسانية لحق بزوجته وأطفاله

الشهيد الدكتور أيمن أبو طير
الشهيد الدكتور أيمن أبو طير
الديب أبوعلي

نعت نقابة أطباء مصر استشهاد الطبيب البطل أيمن أبو طير، الذي ارتقى شهيدًا جرّاء قصف صهيوني غادر استهدف خيمة أسرته في منطقة المواصي غرب خان يونس، ليلتحق بوالدته وزوجته وأطفاله الذين سبقوه إلى جنات الخلد بإذن الله.

وقالت نقابة أطباء مصر، إنها إذ تنعى هذا الطبيب الشهيد البطل، فإنها تؤكد أنّ استهداف الأطباء والمدنيين الآمنين جريمة حرب بشعة، تضاف إلى سجل الاحتلال الإسرائيلي الدموي، في انتهاك صارخ لكل الشرائع السماوية والقوانين الدولية التي تحمي الأطقم الطبية والمرافق الصحية.

وأدانت نقابة الأطباء بأشد العبارات هذه المجازر المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني الصامد، والتي طالت الأطفال والنساء والأطباء، داعية المجتمع الدولي وكل الأحرار في العالم إلى الوقوف بحزم أمام هذه الجرائم، والعمل الفوري على إيقاف آلة القتل والتدمير الإسرائيلية.

فيما تقدمت النقابة بخالص العزاء والمواساة إلى الشعب الفلسطيني الصامد وأسرة الشهيد وزملائه في الميدان، سائلين الله تعالى أن يتقبّله في الشهداء، وأن ينصر فلسطين وأهلها على المحتل الغاشم.

الطبيب البطل أيمن أبو طير منطقة المواصي خان يونس الاحتلال الإسرائيلي نقابة أطباء مصر نقابة الأطباء الشعب الفلسطيني أيمن أبو طير مستشفيات غزة خيام النازحين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث المنوفية

سائق التريلا المتسبب في حادث إقليمي المنوفية: الدريكسون ساب في إيدي ولقيتهم في وشي

أسعار الذهب

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت

ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟

ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟.. 3 عبادات أوصى بها النبي

امتحانات الثانوية العامة

ماراثون الثانوية العامة |ننشر مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الاولى المقرر آداؤه غداً

الإيجار القديم

قبل مناقشته بالبرلمان.. زيادة الإيجار حسب المنطقة.. وموعد الإخلاء رسميا

عمرو اديب

عمرو أديب يسخر من الأهلى بعد تأهل الهلال السعودي.. ماذا قال؟

ماذا يحدث داخل الجسم عند تناول جرعة زائدة من البارسيتامول ؟

تحذيرات من خطورة الباراستامول على الكبد.. ماذا يفعل؟

إذا طلب منك الميت

ماذا تفعل إذا طلب منك الميت فعل شيء بالمنام؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

ما المقصود بإسباغ الوضوء على المكاره

ما المقصود بإسباغ الوضوء على المكاره؟ .. دار الإفتاء توضح

د. محمد الجندي

“البحوث الإسلامية” يعلن فَتْح باب التقدُّم لمسابقة رمضان 1447هـ للوعَّاظ والقرَّاء

دار الإفتاء

صيام عاشوراء.. هل يجوز بنية التطوع وقضاء يوم من رمضان |الإفتاء توضح

بالصور

خطأ شائع في طهي المكرونة يرفع سكر الدم بسرعة.. ما الحل؟

لماذا الطهي الزائد للمكرونة يضر؟
لماذا الطهي الزائد للمكرونة يضر؟
لماذا الطهي الزائد للمكرونة يضر؟

وزير الإسكان يتابع مشروعات العقارات وتطوير المنطقة الصناعية بالعاشر

وزير الإسكان
وزير الإسكان
وزير الإسكان

إحتفالاً باليوم العالمي.. الشرقية تشهد انطلاق فعاليات حملة التبرع بالدم

الشرقية
الشرقية
الشرقية

تحذيرات من خطورة الباراستامول على الكبد.. ماذا يفعل؟

ماذا يحدث داخل الجسم عند تناول جرعة زائدة من البارسيتامول ؟
ماذا يحدث داخل الجسم عند تناول جرعة زائدة من البارسيتامول ؟
ماذا يحدث داخل الجسم عند تناول جرعة زائدة من البارسيتامول ؟

فيديو

مشادة على فستان سهرة

ضرب وسب .. فستان سهرة يتسبب في مشاجرة بمنطقة السلام

حقيقة انفصال رامي رضوان ودنيا

رامي رضوان يكسر الصمت ويرد على إشاعة انفصاله عن دنيا سمير غانم

أميرة فتحي

أميرة فتحي: لست مطربة..وأصبت بالاكتئاب بعد طرح عقبال كل البنات l فيديو

أميرة فتحي

أميرة فتحي: لا أجد فى الأكل متعة.. سعادتي تتحقق بالحفاظ على رشاقتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد