التعليم العالي: أنشطة توعوية لبناء وعي طلاب الجامعات ومواجهة الفكر المتطرف

في إطار توجيهات الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتعزيز الوعي الوطني والفكري لدى طلاب الجامعات والمعاهد.

ونفذت الوزارة، خطة توعوية شاملة خلال النصف الأول من عام 2025، بالتعاون مع قطاع الأنشطة الطلابية ومعهد إعداد القادة، بهدف دعم الانتماء الوطني، وتعزيز التفكير النقدي، ومواجهة الأفكار المتطرفة والمفاهيم المغلوطة.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن الوزارة تضع ملف التوعية الطلابية ضمن أولوياتها، من منطلق دورها في دعم جهود الدولة لبناء شخصية الطالب المصري على أسس فكرية ووطنية متزنة، مشيرًا إلى أهمية الأنشطة التثقيفية في تنمية الوعي وتعزيز الانتماء.

وأوضح أن الجامعات ليست فقط مؤسسات تعليمية، بل شريكة في بناء الإنسان، وتسهم من خلال أنشطتها في حماية الشباب من الفكر المنغلق أو المتطرف.

وأشار الوزير ، إلى أن الخطة حرصت على تنويع الأنشطة بما يتلاءم مع اهتمامات الطلاب، مع التركيز على الحوار المباشر، والأنشطة التفاعلية، والمحتوى التوعوي الذي يدعم قيم المواطنة والاعتدال، ويساعد الطلاب على التمييز بين المعلومات الصحيحة والمغلوطة.

من جانبه، أكد الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، أن هذه الخطة مثلت نقلة نوعية في مضمون الأنشطة الجامعية، حيث تم العمل على تصميم برامج شاملة تستهدف الجوانب الفكرية والسلوكية، وتراعي التحديات التي تواجه الشباب، مثل الشائعات، والإدمان، والسلوكيات السلبية، والمخاطر الرقمية، والتأثيرات الإعلامية.

وأشار إلى أن معهد إعداد القادة نفذ سلسلة من الفعاليات في الجامعات والمعاهد، تضمنت ندوات ولقاءات حوارية، وورش عمل، وزيارات ميدانية لمؤسسات وطنية، إلى جانب برامج تدريبية تناولت موضوعات متنوعة في مجالات الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وحروب الجيل الرابع، والهوية الوطنية، ومواجهة الانغلاق والتشدد.

كما شارك عدد من الرموز الفكرية والدينية في هذه اللقاءات، من بينهم فضيلة مفتي الجمهورية، حيث تم تناول قضايا الانتماء والاعتدال والتحديات المجتمعية من منظور ديني وفكري متوازن.

وفي إطار تشجيع الطلاب على التفكير النقدي والإبداع، نظم المعهد عددًا من البرامج النوعية، منها برنامج "قادة الابتكار الاجتماعي" الذي ركز على تعزيز روح المبادرة والمسؤولية لدى الشباب، بالإضافة إلى الملتقى القمي الثاني لاتحادات طلاب الجامعات والمعاهد تحت شعار "اتحاد طلاب الجمهورية"، والصالون الثقافي الذي ناقش قضايا الهوية الوطنية والأمن القومي، وخلق مساحات مفتوحة للنقاش مع المفكرين والخبراء.

وفي بُعد ثقافي متكامل، نظمت الوزارة، بالتنسيق مع معهد إعداد القادة، زيارات موسعة لطلاب الجامعات إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب، شارك فيها نحو 15 ألف طالب وطالبة، بهدف تعزيز التواصل الثقافي والانفتاح المعرفي لدى الطلاب، وتشجيعهم على التفاعل مع المشهد الفكري والأدبي.

كما أُطلقت مسابقة "معًا" لإنتاج أفلام قصيرة توعوية مدتها دقيقة واحدة، حول مواجهة الفكر المتطرف بأسلوب فني، واستُقبل أكثر من 200 عمل طلابي، تم عرضها على لجنة تحكيم متخصصة ضمت نخبة من الفنانين والمثقفين والأكاديميين.

وضمن محاور الخطة، وقّع معهد إعداد القادة عددًا من بروتوكولات التعاون مع جهات وطنية لتعزيز التكامل في العمل التوعوي، منها بروتوكول مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وبروتوكول مع مدينة الثقافة والعلوم، إلى جانب التعاون مع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، وجامعة أسوان، بما يُسهم في دعم مشاركة الطلاب في الأنشطة الثقافية والإرشادية.

وقد أظهرت هذه الجهود التوعوية تكامل أدوار الجامعات والمعاهد، ومعهد إعداد القادة، في دعم استراتيجية الدولة لبناء جيل شبابي واعٍ، يمتلك القدرة على التفاعل الإيجابي مع القضايا المجتمعية، والتصدي للمفاهيم المغلوطة، بما يُعزز من استقرار المجتمع ويحمي طلاب الجامعات من مظاهر الفكر المتطرف أو المنعزل.