قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب الأهلي.. الزمالك يكثف جهوده لضم مدافع فاركو
ظهور مفاجئ لوزير الدفاع الإيراني يفضح مزاعم إسرائيل عن تصفيته
علي جمعة يحصل على 56 صوتا فى انتخابات الطرق الصوفية
مدبولي يفتتح أول مصنع لمجموعة BSH الألمانية في مصر وأفريقيا بالعاشر من رمضان
مفتي الجمهورية: استهداف الجائعين في طوابير المساعدات بغزة جريمة تهتز له ضمائر الأحرار
شاهد .. استخراج "سماعة غش" من أذن طالب "بالملقاط".. وزملاءه: جت سليمة
ترامب يهدد بزيادة الرسوم الجمركية على بعض الدول في يوليو
التعليم العالي: أنشطة توعوية لبناء وعي طلاب الجامعات ومواجهة الفكر المتطرف
رئيس لجنة الأمن القومي في إيران يدين تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية
لاعب فلسطيني بالسويد يقترب من الانضمام لنادى الزمالك | خاص
الزمالك وسيراميكا كليوباترا في منافسة لضم بوبو
المعلق الرياضي أحمد الطيب يلوم جمهور الزمالك لهذا السبب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم العالي: أنشطة توعوية لبناء وعي طلاب الجامعات ومواجهة الفكر المتطرف

التعليم العالي
التعليم العالي
نهلة الشربيني

في إطار توجيهات الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتعزيز الوعي الوطني والفكري لدى طلاب الجامعات والمعاهد.

ونفذت الوزارة، خطة توعوية شاملة خلال النصف الأول من عام 2025، بالتعاون مع قطاع الأنشطة الطلابية ومعهد إعداد القادة، بهدف دعم الانتماء الوطني، وتعزيز التفكير النقدي، ومواجهة الأفكار المتطرفة والمفاهيم المغلوطة.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن الوزارة تضع ملف التوعية الطلابية ضمن أولوياتها، من منطلق دورها في دعم جهود الدولة لبناء شخصية الطالب المصري على أسس فكرية ووطنية متزنة، مشيرًا إلى أهمية الأنشطة التثقيفية في تنمية الوعي وتعزيز الانتماء.

وأوضح أن الجامعات ليست فقط مؤسسات تعليمية، بل شريكة في بناء الإنسان، وتسهم من خلال أنشطتها في حماية الشباب من الفكر المنغلق أو المتطرف.

وأشار الوزير ، إلى أن الخطة حرصت على تنويع الأنشطة بما يتلاءم مع اهتمامات الطلاب، مع التركيز على الحوار المباشر، والأنشطة التفاعلية، والمحتوى التوعوي الذي يدعم قيم المواطنة والاعتدال، ويساعد الطلاب على التمييز بين المعلومات الصحيحة والمغلوطة.

من جانبه، أكد الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، أن هذه الخطة مثلت نقلة نوعية في مضمون الأنشطة الجامعية، حيث تم العمل على تصميم برامج شاملة تستهدف الجوانب الفكرية والسلوكية، وتراعي التحديات التي تواجه الشباب، مثل الشائعات، والإدمان، والسلوكيات السلبية، والمخاطر الرقمية، والتأثيرات الإعلامية.

وأشار إلى أن معهد إعداد القادة نفذ سلسلة من الفعاليات في الجامعات والمعاهد، تضمنت ندوات ولقاءات حوارية، وورش عمل، وزيارات ميدانية لمؤسسات وطنية، إلى جانب برامج تدريبية تناولت موضوعات متنوعة في مجالات الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وحروب الجيل الرابع، والهوية الوطنية، ومواجهة الانغلاق والتشدد.

كما شارك عدد من الرموز الفكرية والدينية في هذه اللقاءات، من بينهم فضيلة مفتي الجمهورية، حيث تم تناول قضايا الانتماء والاعتدال والتحديات المجتمعية من منظور ديني وفكري متوازن.

وفي إطار تشجيع الطلاب على التفكير النقدي والإبداع، نظم المعهد عددًا من البرامج النوعية، منها برنامج "قادة الابتكار الاجتماعي" الذي ركز على تعزيز روح المبادرة والمسؤولية لدى الشباب، بالإضافة إلى الملتقى القمي الثاني لاتحادات طلاب الجامعات والمعاهد تحت شعار "اتحاد طلاب الجمهورية"، والصالون الثقافي الذي ناقش قضايا الهوية الوطنية والأمن القومي، وخلق مساحات مفتوحة للنقاش مع المفكرين والخبراء.

وفي بُعد ثقافي متكامل، نظمت الوزارة، بالتنسيق مع معهد إعداد القادة، زيارات موسعة لطلاب الجامعات إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب، شارك فيها نحو 15 ألف طالب وطالبة، بهدف تعزيز التواصل الثقافي والانفتاح المعرفي لدى الطلاب، وتشجيعهم على التفاعل مع المشهد الفكري والأدبي.

كما أُطلقت مسابقة "معًا" لإنتاج أفلام قصيرة توعوية مدتها دقيقة واحدة، حول مواجهة الفكر المتطرف بأسلوب فني، واستُقبل أكثر من 200 عمل طلابي، تم عرضها على لجنة تحكيم متخصصة ضمت نخبة من الفنانين والمثقفين والأكاديميين.

وضمن محاور الخطة، وقّع معهد إعداد القادة عددًا من بروتوكولات التعاون مع جهات وطنية لتعزيز التكامل في العمل التوعوي، منها بروتوكول مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وبروتوكول مع مدينة الثقافة والعلوم، إلى جانب التعاون مع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، وجامعة أسوان، بما يُسهم في دعم مشاركة الطلاب في الأنشطة الثقافية والإرشادية.

وقد أظهرت هذه الجهود التوعوية تكامل أدوار الجامعات والمعاهد، ومعهد إعداد القادة، في دعم استراتيجية الدولة لبناء جيل شبابي واعٍ، يمتلك القدرة على التفاعل الإيجابي مع القضايا المجتمعية، والتصدي للمفاهيم المغلوطة، بما يُعزز من استقرار المجتمع ويحمي طلاب الجامعات من مظاهر الفكر المتطرف أو المنعزل.

وزارة التعليم العالي البحث العلمي التعليم العالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث المنوفية

سائق التريلا المتسبب في حادث إقليمي المنوفية: الدريكسون ساب في إيدي ولقيتهم في وشي

ماذا يحدث داخل الجسم عند تناول جرعة زائدة من البارسيتامول ؟

تحذيرات من خطورة الباراستامول على الكبد.. ماذا يفعل؟

أسعار الذهب

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت

ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟

ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟.. 3 عبادات أوصى بها النبي

امتحانات الثانوية العامة

ماراثون الثانوية العامة |ننشر مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الاولى المقرر آداؤه غداً

الإيجار القديم

قبل مناقشته بالبرلمان.. زيادة الإيجار حسب المنطقة.. وموعد الإخلاء رسميا

عمرو اديب

عمرو أديب يسخر من الأهلى بعد تأهل الهلال السعودي.. ماذا قال؟

إذا طلب منك الميت

ماذا تفعل إذا طلب منك الميت فعل شيء بالمنام؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

الدكتورة غادة جبارة

برعاية وزير الثقافة .. انطلاق التحضيرات لمهرجان أكاديمية الفنون للعرائس

أحمد رمزي

منى الشاذلي تكشف سبب انطلاقة أحمد رمزي على السوشيال ميديا

صبري فواز

وجع القلب.. صبري فواز ينعى ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

بالصور

مدبولي يفتتح أول مصنع لمجموعة BSH الألمانية في مصر وأفريقيا بالعاشر من رمضان

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

خطأ شائع في طهي المكرونة يرفع سكر الدم بسرعة.. ما الحل؟

لماذا الطهي الزائد للمكرونة يضر؟
لماذا الطهي الزائد للمكرونة يضر؟
لماذا الطهي الزائد للمكرونة يضر؟

وزير الإسكان يتابع مشروعات العقارات وتطوير المنطقة الصناعية بالعاشر

وزير الإسكان
وزير الإسكان
وزير الإسكان

إحتفالاً باليوم العالمي.. الشرقية تشهد انطلاق فعاليات حملة التبرع بالدم

الشرقية
الشرقية
الشرقية

فيديو

مشادة على فستان سهرة

ضرب وسب .. فستان سهرة يتسبب في مشاجرة بمنطقة السلام

حقيقة انفصال رامي رضوان ودنيا

رامي رضوان يكسر الصمت ويرد على إشاعة انفصاله عن دنيا سمير غانم

أميرة فتحي

أميرة فتحي: لست مطربة..وأصبت بالاكتئاب بعد طرح عقبال كل البنات l فيديو

أميرة فتحي

أميرة فتحي: لا أجد فى الأكل متعة.. سعادتي تتحقق بالحفاظ على رشاقتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد