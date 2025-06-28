شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت 28 يونيو 2025، استقرارا ملحوظًا في أسعار الدواجن والبيض، وسط حالة من إقبال المواطنين، خاصة مع بدء أجازة نهاية العام، التي تشهد عادة زيادة في معدلات الشراء.

أسعار الدواجن في الوادي الجديد اليوم السبت

ونرصد لكم أسعار الدواجن والبيض بأسواق الوادي الجديد اليوم السبت وكانت كالتالي:

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 87 و92 جنيهًا، بينما تراوح سعر الفراخ الساسو بين 92 و97 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر الفراخ البلدي نحو 127 جنيهًا للكيلو، وسط توقعات باستمرار الاستقرار خلال الأيام القليلة المقبلة.



أما أسعار البيض، فسجلت كرتونة البيض الأبيض 122 جنيهًا، والحمراء 145 جنيهًا، بينما بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 173 جنيهًا، مع توافر الكميات في مختلف الأسواق ومنافذ البيع.

وتعد مزارع الدواجن بمحافظة الوادي الجديد من المشروعات الزراعية الحيوية التي تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء والبيض، وتوفير فرص عمل للشباب، ودعم الاقتصاد المحلي.

وتأتي أهمية هذه المزارع في ظل البيئة الصحية المناسبة بعيدًا عن التلوث، مما يساهم في إنتاج دواجن عالية الجودة، كما تلعب دورًا مهمًا في خفض أسعار المنتجات الغذائية بالمحافظة، وتوفير بدائل بروتينية للمواطنين.

وتدعم الدولة هذه المشروعات من خلال تقديم التسهيلات التمويلية وتوفير الأعلاف والخدمات البيطرية، مما يعزز من دورها في منظومة الأمن الغذائي والتنمية الريفية المستدامة.

وتعد أسواق محافظة الوادي الجديد من الأسواق التي تشهد حركة موسمية في بيع وشراء الدواجن، خاصة خلال الأعياد والمناسبات الدينية، فإن كثيرًا من المواطنين يفضلون شراء الدواجن بالإضافة إلى بعض أنواع اللحوم الطازجة.