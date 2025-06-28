تعليـــم دميــاط: إعادة هيكلة للارتقاء بالخدمات المقدمة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور

أكد ياســـر عمـــاره وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم أن المديرية تعمل على "إعادة ترتيب البيت بطرق إلكترونية من خلال التحول الرقمي".

جاء ذلك خلال اجتماع عقده "عمـــــاره" مع مديري إدارات التناسيق رياض الاطفال والابتدائي و التعليم العام والتعليم الفني والخدمات، لبحث آلية العمل إلكترونيًا خلال الفترة المقبلة.

وأوضح "وكيل الوزارة" أن هدف هذا التحول الرقمي هو إحداث نقلة نوعية في إدارة العملية التعليمية بالمحافظة، من خلال تبني حلول تكنولوجية مبتكرة وتحقيق استغلال أمثل للموارد البشرية والمادية، وتحسين بيئة العمل التعليمية بشكل عام.

ومن أبرز المحاور التي تم مناقشتها في الاجتماع هي عملية حصر العجز والزيادة الفعلية للمعلمين بالمدارس لكافة المراحل التعليمية من أرض الواقع وذلك لضمان توزيع عادل وفعال للهيئة التدريسية، وتلبية الاحتياجات الفعلية لكل مدرسة، مما سيساهم في تحسين جودة التعليم المقدم للطلاب.

ولم يقتصر الحصر على المعلمين فقط، بل امتد ليشمل حصر مديري ووكلاء المدارس المكلفين أو الحاصلين على قرار تنفيذي حيث يهدف هذا الإجراء إلى وضع قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للقيادات المدرسية، مما يسهل عمليات التقييم والتطوير ويسهم في استقرار العملية الإدارية بالمدارس.

يأتي هذا التوجه نحو الرقمنة في إطار رؤية مصر 2030 والتحول الرقمي للخدمات الحكومية بمحافظة دمياط وذلك لتعزيز الشفافية والكفاءة في الأداء، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير بيانات دقيقة يمكن الاعتماد عليها لاتخاذ القرارات الصائبة.