مواجهة مصيرية في كأس العالم للأندية..ألونسو يحذر لاعبي ريال مدريد من "خطر يوفنتوس"

طالب المدير الفني لريال مدريد، تشابي ألونسو، لاعبيه بتوخي الحذر وعدم الاستهانة بخصمهم المقبل، يوفنتوس الإيطالي، في المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة.

وكان النادي الملكي قد أنهى دور المجموعات متصدرًا لمجموعته برصيد 7 نقاط، بينما حلّ يوفنتوس وصيفًا لمجموعته بـ6 نقاط، بعد تعرضه لهزيمة ثقيلة في الجولة الأخيرة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 2-5. في المقابل، تعادل ريال مدريد مع الهلال السعودي بقيادة سيموني إنزاجي، وهو ما أفقده نقطتين ثمينتين.

وعلى الرغم من الهزيمة القاسية التي مُني بها الفريق الإيطالي أمام بطل إنجلترا، شدد ألونسو في تصريحات نقلتها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، على أن "النتائج في المجموعات لا تعكس دائمًا حقيقة المنافسين"، قائلًا:

"النتيجة أمام مانشستر سيتي لا تعني شيئًا – يوفنتوس يظل فريقًا رائعًا، والمباراة ستكون صعبة للغاية".

وأضاف نجم ليفربول وبايرن ميونخ السابق: "حين تتخطى مرحلة المجموعات، فإن كل لقاء يتحول إلى نهائي. يوفنتوس اسم تاريخي في أوروبا، ويجب التعامل معه بكل احترام وتركيز".

وفي سياق متصل، تطرق ألونسو إلى موقف النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي تحوم الشكوك حول مشاركته بسبب معاناته من وعكة صحية متعلقة بالمعدة، حيث قال: "نحن بحاجة إلى كيليان بالطبع. نريده أن يعود سريعًا وبأفضل حالة. إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، ولا يمكنني أن أضمن مشاركته، لكننا متفائلون".

وكان مبابي قد قدم موسمًا استثنائيًا بقميص ريال مدريد بعد انتقاله من باريس سان جيرمان، حيث سجل 31 هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة في 34 مباراة بالدوري الإسباني، إلى جانب مساهماته الحاسمة في دوري الأبطال.

وتُنتظر المواجهة المرتقبة بين عملاقي أوروبا، التي قد تكون إحدى أبرز محطات البطولة، في ظل التاريخ الكبير للفريقين، والعناصر الفردية المميزة التي يمتلكها كل منهما، وسط طموحات بالتأهل نحو ربع النهائي ومواصلة مشوار حصد اللقب العالمي.