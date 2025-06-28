اتبرع بدمه .. محافظ دمياط يشارك باليوم العالمي للتبرع بالدم

شارك الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم السبت ، باليوم العالمى للتبرع بالدم ، و إطلاق الحملة القومية التى أعلنت عنها وزارة الصحة على مستوى المحافظات تحت رعاية وزير الصحة ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وذلك بحضور الدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة والدكتور محمد فوزى مدير مديرية الشباب والرياضة

تفقد " المحافظ " القافلة التى أطلقتها مديرية الصحة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصرى وشارك بها مديريتى الشباب والرياضة والاوقاف ، بميدان الساعة بمدينة دمياط ، واستمع إلى مراحل الفحص الآمن وعمليه التبرع واستمرار العمل بالقافلة حتى اليوم فى الثامنة مساءً ، و وبعث برسالة تشجيع للشباب المشاركين وحث أبناء المحافظة على المشاركة بالتبرع بالدم باعتبارها رسالة انسانية سامية ، حيث أن كل كيس يساهم فى إنقاذ حياة انسان .

وتوجه " المحافظ " بالشكر إلى جميع القائمين على هذا الحدث الإنساني الهام ، مؤكدًا على ضرورة الدور التوعوى بأهمية التبرع ، وقدم التحية لكل من شارك وبادر بالتبرع ، والذى عكس تكاتف الجميع لرفع شعار " تبرعك بالدم حياة".