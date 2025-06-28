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منتخب مصر الأولمبي لكرة السلة يحقق فوزا كبيرا على مونتينيجرو في الصين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر الأولمبي لكرة السلة يحقق فوزا كبيرا على مونتينيجرو في الصين

منتخب مصر الأولمبي لكرة السلة للرجال
منتخب مصر الأولمبي لكرة السلة للرجال
كريم عاطف

حقق منتخب مصر الأولمبي لكرة السلة للرجال فوزا مستحقا على نظيره مونتينيجرو بنتيجة 77-48، ضمن منافسات البطولة الدولية الودية المقامة في الصين، والتي تستمر خلال الفترة من 24 يونيو حتى 15 يوليو 2025 بمنطقة جيانغسو.

ويعد هذا الانتصار هو الثاني للفراعنة في البطولة، بعد الفوز على كولومبيا بنتيجة 68-58 في أولى مبارياته، ليواصل المنتخب تقديم أداء مميز يعكس تطوره الفني والبدني.

وتضم قائمة المنتخب المصري: إبراهيم محرم، سراج الدين علي، آدم الحلواني، محمد إبراهيم "ميدو"، محمد طارق خيري، محمد ياسر، عبد الرحمن خالد، مازن العزازي، إبراهيم هشام، عمر طلعت، عمر عماد محيي، وأحمد مهيب، تحت قيادة المدير الفني أحمد مرعي.

ويرأس بعثة المنتخب أيمن علي عودة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، ويضم الجهاز المعاون الدكتور رائف وصفي للعلاج الطبيعي، الدكتور وليد الخراط إداريا، والكابتن محمد عيسى مدلكا.

تأتي مشاركة المنتخب في البطولة بدعوة رسمية من الاتحاد الصيني لكرة السلة والجهة المنظمة، والتي تتكفل بجميع نفقات السفر والإقامة، ضمن خطة لتوفير احتكاك دولي قوي للاعبين.

ويهدف الاتحاد المصري لكرة السلة من هذه المشاركة إلى صقل مهارات لاعبي المنتخب الأولمبي وإعدادهم ليكونوا ركيزة قوية للمنتخب الأول مستقبلا، مما يساهم في توسيع قاعدة الاختيار لعناصر جاهزة فنيا وبدنيا على المستوى الدولي.

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