خبير أمني : اختراقات الحرب الإيرانية تكشف ضعف الجبهة الداخلية

أكد اللواء حاتم باشات، الخبير الأمني والاستراتيجي، أن ما شهدته إيران خلال المواجهات الأخيرة مع إسرائيل كشف عن ثغرات كبيرة في بنيتها الأمنية الداخلية.

وأشار "باشات" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، إلى أن "النومسية" – في إشارة إلى المنظومة الأمنية أو خطط الدفاع – لم تكن محكمة بما يكفي، ما سمح بحدوث اختراقات وعمليات نوعية عنيفة وعميقة داخل الأراضي الإيرانية.

وأضاف أن هذه التطورات تبرز أهمية وجود جبهة داخلية متماسكة، معتبرًا أن مصر "محظوظة" في هذا السياق، إذ تخلو من الصراعات القبلية أو الطائفية التي تزعزع الاستقرار، وتتمتع بوجود جيش قوي ومؤسسات دولة متماسكة.

وأوضح أن قوة الدولة المصرية لا تنبع فقط من قدراتها العسكرية، متابعًا "نحن دولة تقف على أرض صلبة، داخليًا لدينا مقومات الاستقرار، وهذا ما يميزنا عن كثير من الدول في محيطنا الإقليمي".