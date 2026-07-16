الحياة بعد الأم غربة.. هند صبري تحيي ذكرى وفاة والدتها

أحيت الفنانة هند صبري ذكرى رحيل والدتها بكلمات مؤثرة عبر حسابها الرسمي.

وكتبت هند صبري عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: “أربع فصول، رمضان، عيدين.. سنة مضت على فراقك يا أمي.. سنة عن آخر مرة شفت فيها وجهك وسمعت فيها صوتك اللي كان بوصلتي وأماني.. سنة غيرتني كثيرًا.. العالم من غيرك قاسٍ وغريب.. طعم كل شيء أصبح غريب، الحياة بعد الأم غربة”.

واختتمت رسالتها بالدعاء لوالدتها، قائلة: “اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها ويمن كتابها ويسر حسابها وارزقها السكنى في الفردوس الأعلى”.

من جانب آخر، كانت قد مازحت الفنانة هند صبري، النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، بعد تداول فيديو ترويجي ظهرت خلاله الأخيرة برفقة الفنان سانت ليفانت، وذلك قبل طرح أغنيتي «بحبك» و«ميتسوبيشي».

ولفت الفيديو أنظار الجمهور بسبب ظهور هيفاء وهبي في أجواء زفاف داخل سيارة مكشوفة تجوب الشوارع برفقة «العريس»، وهو المشهد الذي أعاد إلى الأذهان لقطة شهيرة من فيلم «عايز حقي»، الذي قدمته هند صبري مع الفنان هاني رمزي قبل أكثر من 20 عامًا.

وشاركت هند صبري، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو يقارن بين المشهدين، موضحة التشابه بطريقة كوميدية، وعلقت قائلة: «أعتذر لكِ.. ولكن فعلناها أولًا».