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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سعد الصغير لـ صدى البلد: مصطفى كامل يتعرض لحملة ممنهجة

سعد الصغير
سعد الصغير
سعيد فراج

حرص المطرب الشعبي سعد الصغير، على دعم نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم بمقر النقابة العامة، لتوضيح واقعة فيديو التحقيق المسرب. 

وقال سعد الصغير، في لقاء مع موقع صدى البلد: «الشرقية دي على دماغنا كلنا من أصغر واحد لأكبر واحد.. ومصطفى كامل بيتعرض لحملة ممنهجة ضده». 

مصطفى كامل يعتذر لأبناء الشرقية

وكان قد أصدر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بيانا ردا على ماتم تداوله مؤخرا، وقال تابعت ما أُثير خلال الساعات الماضية بشأن تصريحات نُسبت إليّ، وما صاحبها من ردود فعل، وأود أن أوضح أن الحديث الذي تم تداوله قد تم تصويره خلسة ودون علمى منذ أربعة أعوام كاملة واجتُزئ من سياقه تماماً وتم تحريفه، وتم تداول أجزاء منه بمعزل عن مضمونه الكامل والذى يختص بالشأن النقابى والبعيد كل البعد عن محافظة الشرقية الحبيبه وأهلها الكرام بما أفضى إلى فهمٍ مغاير تمامًا للحقيقه .

وأضاف الشرقية ليست مجرد محافظة، بل هي أرض مصرية عريقة أنجبت وما زالت تٌنجب قامات وطنية خالدة تركت بصمات مضيئة في تاريخ الوطن، ومن ثم، فإن أي فهم يُوحي بأنني قصدت الإساءة إلى أبناء الشرقية هو عار تماماً من الصحة و لا يعكس حقيقة موقفي تجاه هذه المحافظة العزيزة على قلبى ووجدانى، ولا يتفق مع ما أحمله لهم من بالغ الاحترام والتقدير على كل المستويات .

واشار وإذا كان ما تم تداوله قد تسبب في شعور أي من أبناء الشرقية بالضيق أو الإستياء، فإنني أؤكد أن ذلك لم يصدر منى ولم يكن مقصدي على الإطلاق، حيث أن الجزء المُقتطع والمٌحرف كان بمناسبة مباشرة الشأن النقابى دون التطرق إلى أهل الشرقية من قريب أو بعيد، ومع ذلك أتقدم بالإعتذار لكل من تأذى من هذا الفهم والذى خالف حقيقة الأمر،  مؤكدًا أن تقديري لأبناء الشرقية ثابت، ولا يقبل التشكيك أو المزايدة.

وأكرر أن هذا الفيديو يعود تاريخه إلى أربع سنوات كاملة منذ عام ٢٠٢٢ أثناء جلسة تحقيق مع عضو مجلس نقابة بالشرقية، وتم تصويره خلسة وتحريفه عمداً، وقد أتخذت كافة الإجراءات القانونيه حيال الصفحات المغرضة القائمة على نشر هذا المقطع وأهيب بالجميع تحرى الدقة قبل إصدار الأحكام على شخصى بما يخالف الحقيقة ، لأن اجتزاء الكلمات من سياقها وكذا تحريفها لا يخدم الحقيقة، ولا يفضي إلا إلى إثارة الجدل، وزرع الفتنة التى حاول المغرضين إشعالها وهذا ما لم و لن أسمح به على الإطلاق خاصة ًبينى وبين محافظة أعتز وأشرُف بصداقتى وأخوتى لأهلها جميعاً من كافة الأطياف .

وفي الختام، أجدد خالص احترامي وتقديري لأبناء محافظة الشرقية، ولجميع أبناء الشعب المصري، سائلًا الله أن يديم بيننا المحبة والاحترام، وأن يوفقنا جميعًا لما فيه خير وطننا .

سعد الصغير مصطفى كامل نقابة المهن الموسيقية الشرقية

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