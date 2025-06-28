تعرف علي موعد افتتاح ستاد النادي المصري

كشف الإعلامي أحمد حسن عن موعد افتتاح استاد النادي المصري.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك:"تحديد 23 ديسمبر المقبل موعدا لافتتاح ستاد النادي المصري".

وكان قد تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أ ح محب حبشي ، محافظ بورسعيد،مشروع ستاد النادي المصري الجديد،

تأتي هذه الزيارة للوقوف على آخر مستجدات الأعمال الإنشائية والتجهيزات النهائية للمشروع، بحضور كامل ابو علي رئيس مجلس ادارة النادي المصري، والدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والنائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وعضوا مجلس النواب حسن عمار والدكتورة أمل عصفور و عضو مجلس الشيوخ عادل اللمعي.

وخلال تفقده للمشروع، أشاد الدكتور أشرف صبحي بالجهود المبذولة في تنفيذ هذا الصرح الرياضي الضخم، مؤكداً أهميته الاستراتيجية.

وأوضح وزير الشباب والرياضة ان استاد النادي المصري الجديد ليس مجرد منشأة رياضية، بل هو تجسيد لرؤية الدولة المصرية الطموحة نحو بناء مستقبل أفضل لأبنائها، حيث يعكس هذا المشروع التزام الدولة المصرية بتعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الدولية، وتوفير بنية تحتية عالمية المستوى.