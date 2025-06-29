البابا لاون الرابع عشر يوجه رسائل خاصة إلى الآباء الكهنة

وجه قداسة البابا لاون الرابع عشر، رسائل خاصة إلى الآباء الكهنة، بمناسبة الاحتفال بعيد قلب يسوع الأقدس، حيث قال:

أيها الكهنة الأعزاء، بالاقتداء بمَثل المُعلِّم نكبر في الإيمان ونصبح شهودا ذوي مصداقية للدعوة التي نلناها.

عندما يؤمن الشخص فإن هذا يُرى: إن فرح الخادم يعكس لقاءه المسيح ويدعمه في رسالته وخدمته.

أيها الإخوة الكهنة الأعزاء! في هذا اليوم المكرس لتقديس الكهنة، الذي نحتفل به في عيد قلب يسوع الأقدس، أتوجه إلى كل واحد منكم بقلب ممتن ومليء بالثقة.

ستكون الخدمة الكهنوتية أكثر خصوبة كلما كانت متجذرة في الصلاة والمغفرة والقرب من الفقراء والعائلات والشباب الذين يبحثون عن الحقيقة.

إنَّ الكاهن القديس يجعل القداسة تزهر من حوله.