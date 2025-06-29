رئيس الوزراء يتوجه إلى إسبانيا للمشاركة بمؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأحد، مطار القاهرة الدولي، متوجهًا إلى مقاطعة إشبيلية الإسبانية؛ للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، ترافقه الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية.

ومن المُقرر أن يشارك رئيس الوزراء غدًا، الاثنين، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، بحضور عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة الأسبانية، والسكرتير العام للأمم المتحدة، وعدد من رؤساء المؤسسات والمنظمات الدولية.

ووفقًا لبرنامج الزيارة، سيحضر الدكتور مصطفى مدبولي أيضًا فعالية إطلاق منصة إشبيلية للعمل، ومن المقرر أن يُلقي كلمة خلال هذه الفعالية، كما سيُلقي رئيس الوزراء كلمة مصر خلال حضوره جلسات النقاش العام لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية.

ويشمل برنامج زيارة رئيس الوزراء عقد عددٍ من اللقاءات والاجتماعات المهمة مع رؤساء حكومات ووزراء عددٍ من الدول ورؤساء المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية.