اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تطلق الحملة الإعلامية التوعوية بعنوان "احميها من الختان"

أطلقت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، الحملة الإعلامية التوعوية "احميها من الختان"، وذلك بمناسبة شهر بدور بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر ، وصندوق الأمم المتحدة للسكان .

هذا وسوف تبث الحملة عبر عدد من القنوات التليفزيونية، الى جانب المحطات الإذاعية الأكثر استماعاً ووصولا للمستمعين، كما تبث الحملة على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والشركاء، وذلك بأداء صوتي للإعلامية نشوى الحوفي عضوة المجلس القومي للمرأة.

تستهدف الحملة نشر الوعي بأضرار ختان الإناث وعقوبته، من خلال العديد من الرسائل الهامة المتعلقة بمناهضة تطبيب ختان الإناث، ونشر الوعي بالقانون رقم 10 لعام 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث فيما يتعلق بمرتكبيها من القطاع الطبي، ولكل من يطلب ختان الإناث وكل من يروج له ، بالإضافة إلى الآثار النفسية والجسدية للفتيات اللاتي تتعرض للختان.