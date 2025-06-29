بسبب طلبات التصالح.. إقبال المواطنين على المركز التكنولوجي بكفر الشيخ

شهد المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم، إقبالًا من المواطنين الراغبين في استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وذلك في إطار التيسيرات التي تقدمها الدولة للمواطنين.

وتواصل الوحدة المحلية استقبال الملفات وفحصها بالتنسيق مع الإدارة الهندسية، حرصًا على إنهاء الإجراءات في أسرع وقت ممكن.

وفي سياق متصل، يهيب المهندس أحمد عيسى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، بالمواطنين سرعة التوجه بالمستندات المطلوبة قبل انتهاء المدة المحددة، مع ضرورة الالتزام بالتعليمات والإجراءات المقررة.

جدير بالذكر أن المركز التكنولوجي بكفر الشيخ يعمل يوميًا لاستقبال الطلبات وتقديم الدعم اللازم للمواطنين.