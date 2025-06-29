سيتي كلوب تبدأ اختبارات الموهوبين في كرة القدم

تنظم شركة سيتي كلوب لإدارة المنشآت الرياضية اختبارات لجميع المراحل السنية الناشئة بجميع المحافظات بهدف انتقاء الموهوبين خدمة لمستقبل كرة القدم المصرية في السنوات المقبلة.

تقام الاختبارات على مدار شهر كامل في 13 نقطة أساسية بفروع سيتي كلوب المنتشرة بجميع المحافظات وتستهدف الناشئين في 12مرحلة عمرية من مواليد 2007 حتى مواليد 2018 .

تم تقسيم الاختبارات إلى ثلاثة مراحل أساسية ، بدأت الأولى منها الخميس الماضي وعلى مدار أربعة أيام تحت عنوان المرحلة الافتتاحية وشهدتها أفرع سيتي كلوب في كفر الشيخ وشبين الكوم وطنطا وتختتم ببنها اليوم، فيما تقام المرحلة الأساسية على مدار أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع اعتباراً من الخميس المقبل ولمدة ثلاثة أسابيع، حيث يخصص يوم الخميس للمواليد من 2015 حتى 2018 ويوم الجمعة للمواليد من 2011 حتى 2014 والسبت للمواليد من 2007 حتى 2010.

وتختتم الاختبارات بمرحلة التصفية النهائية يومي 25 و 26 يوليو المقبل بمقر النادي بمدينة العبور، حيث يخصص اليوم الأول للمواليد من 2013حتى 2019، بينما يخصص اليوم الثاني من مواليد 2007 حتى 2012.

يقام مشروع انتقاء ناشئي كرة القدم في فروع سيتي كلوب بمدن الشروق ( القاهرة) والعبور وبنها ( القليوبية) وشبين الكوم ( المنوفية) وطنطا ( الغربية) والزقازيق ( الشرقية) ودمنهور ( البحيرة) وكفر الشيخ والسويس والفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان.

ويأتي مشروع سيتي كلوب الكبير لانتقاء الناشئين ضمن استراتيجية سيتي كلوب التي اعتمدها مجلس إدارة المجموعة برئاسة الكابتن ياسر الرملي بأن تكون سيتي كلوب قاعدة رياضية في جميع أنحاء الجمهورية تنطلق لخدمة الرياضة المصرية ومنتخباتها الوطنية حتى المستوى الأول خلال السنوات القليلة المقبلة، كما يأتي المشروع نتاجاً لخطة قطاع كرة القدم بسيتي كلوب برئاسة الكابتن محمد وهبة عضو مجلس الإدارة الذي يؤكد على أن المشروع رياضي مجتمعي يمتد إلى أنحاء عديدة من الجمهورية تحتاج إلى مثل هذه المبادرات، كما أن العمل في قطاع الناشئين يمتد بطبيعة الحال إلى أسرهم، مما يجعلنا أمام مجتمع متكامل لا بد من توظيفه جيداً لصالح بلادنا.