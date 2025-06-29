مستشار المرشد الإيراني: شعرت بزلزال عندما استهدف العدو الإسرائيلي منزلي

تحدث على شمخاني مستشار المرشد الإيراني على خامنئي اليوم الأحد في حوار مع التلفزيون الإيراني عقب إعلان إسرائيل إنها اغتالته في 13 من يونيو الجاري.

وقال شمخاني في حديثه إنه شعر في بداية الأمر بإن زالزال قد وقع، وإنهار منزله لكن عقب سماع صوت السيارات من حوله أدرك بإن إسرائيل استهدفت منزله.

ونجا شمخاني من الحادث المروع عقب بقائه 3 ساعات تحت الأنقاض، وتضررت رئته، وأصبح يستخدم جهاز للتنفس بسبب الكسور التي أصابت صدره، وعكاز بسبب بتر قدمه اليسرى.

وعمدت إسرائيل إلى القيام باغتيال القيادات الإيرانية العسكرية رفيعة المستوى عقب انتهاك سيادة الدولة الإيرانية، ومهاجمتها بشكل مفاجئ واغتالت 30 من القيادات العسكرية الرفيعة أبرزهم رئيس الأركان الإيراني محمد باقري، وقائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، و17 من العلماء النوويين.