حسام غالي أكبر إخفاقاتي.. أسطورة هولندا يفتح النار على نجم الأهلي السابق

انتقد رود خوليت، أسطورة منتخب هولندا، سلوك حسام غالي، لاعب النادي الأهلي السابق وعضو مجلس الإدارة الحالي، مشيرًا إلى أنه أحد أكبر إخفاقاته.

ولعب حسام غالي تحت قيادة رود خوليت، مع فريق فينورد الهولندي، ورحل إلى توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وقال خوليت في تصريحات عبر شبكة “جول”: “لقد كنت مع لاعب أعتقد أنه كان أكبر إخفاقاتي، ولعب أيضًا في إنجلترا هو حسام غالي، لعب لتوتنهام وكان لاعبًا مصريًا”.

وتابع: “كان لديه كل شئ كان قويًا، قفزة جيدة تقنية جيدة، تمرير، يمتلك كل شئ، لكنه دائمًا كان يريد خدعة المنافسين والتلاعب بالساقين، وفقدان الكرة في منتصف الملعب".

أسطورة هولندا ينتقد حسام غالي

وأضاف: “قلت لحسام غالي لا يمكنك فعل ذلك، عليك أن تلعب أكثر قليلًا كما تعلم، العب بشكل أسهل، تحتاج للأمان أحيانًا، كان يرد قائلًا: الأمان للاعبين الآخرين، قلت له لا يمكنك ذلك، قلت كيف يمكنني تغيير هذا الرجل؟”.

وواصل: “تركت الكاميرا تتبعه طوال المباراة، في اليوم التالي اتصلت به وبمديره في مكتبي، قلت له انظر سنراقبك، بعد 10 دقائق قال لا يمكن رؤية ذلك”.

وأكمل: “لقد رأيت لقد لعبت 10 دقائق بشكل جيد، أريد 90 دقيقة منك، قلت له لا تفعل كل شئ بشكل سئ، لا أنت تفعل الكثير من الأشياء الجيدة، لكن لا يمكنك فعل هذه الأشياء، قلت له من فضلك، هل يمكنك فعل ذلك من أجلي؟ ثم طالبه مديره بنفس الأمر، لكنه لم يفعل ذلك”.

واختتم: “لقد رأيته بعد سنوات في أحد الفنادق في لندن، طُرد من جميع الفرق، وقلت له تتذكر يا حسام، قال لي آسف هذه شخصيتي، إذًا هل يمكنك أن تتخيل أن تمتلك كل شئ، ولكنك لا تمتلك العقلية؟”.