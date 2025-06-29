فاروق فلوكس: حضرت المسرح وغِبت عن جنازة والدتي والفن لم يسرقني من عشقي للهندسة

روى الفنان القدير فاروق فلوكس واحدة من أكثر اللحظات تأثيرًا في حياته، حين اضطر للغياب عن جنازة والدته بسبب التزامه بعرض مسرحي.

وقال فلوكس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" على قناة "صدى البلد 2"، إن والدته توفيت مساءً في وقت لم يكن يُسمح بدفنها ليلًا، فتم تأجيل الجنازة لليوم التالي، بينما كان هو مرتبطًا بعمل مسرحي لم يتمكن من التغيب عنه، مضيفًا: "روحت المسرح وما قدرتش أحضر جنازتها".

وعن جانب آخر من حياته، أبدى فلوكس تمسكه الدائم بحبه للهندسة، مؤكدًا أنه تخرج في كلية الهندسة عام 1963، واستمر في ممارسة العمل الهندسي بجانب مشواره الفني، قائلًا: "الفن ما أخدنيش من الهندسة، وكنت رئيس قطاع في شركة، ولسه محتفظ بزمايلي، وبحبها لحد دلوقتي".