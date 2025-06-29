عبد الصادق الشوربجي: الاستثمارات الجديدة بغرض الحفاظ على الصحافة

أكد المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أنه قريبا سوف يتم إنشاء جامعة "نيو ايجيبت" وسنبدأ فيها بـ 4 كليات، مشيرا إلى أنه بدأنا البناء بالفعل في جامعة "نيو ايجيبت".

وقال عبد الصادق الشوربجي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور”، أن جامعة نيو ايجيبت ستضم 4 كليات بيزنس وصيدلة وذكاء اصطناعي وعلاج طبيعي، مؤكدا أنه

خلال شهور سيتم توقيع شراكة وعقد لمؤسسة الجمهورية

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن الاستثمارات الجديدة بغرض الحفاظ على الصحافة، مؤكدا أن لجنة الرصد الصحفي الهدف منها تقييم مجالس إدارات التحرير بالصحف كل 3 شهور.

وأشار إلى أن لجنة الرصد الصحفي سوف تقوم بتقييم رؤساء التحرير

